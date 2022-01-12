Кровь сочилась с потолка: жалоба соседки вскрыла убийство и суицид в семье

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 7 252

Несколько дней тела отца и сына гнили в одной из квартир Новокузнецка

Кровь сочилась с потолка: жалоба соседки вскрыла убийство и суицид в семье

Фото: Depositphotos / Ivankmit

Тела гнили в запертой квартире несколько дней.

Житель Новокузнецка убил своего сына, а затем застрелился сам, сняв перед этим видео. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

10 января жительница дома на улице Климасенко вызвала полицию, так как в ее квартиру с потолка начала просачиваться кровь, сверху доносится неприятный запах. Прибывшие оперативные службы вскрыли квартиру этажом выше, и обнаружили внутри тела двух мужчин — 1959 и 1987 годов рождения, оба судимы.

У младшего обнаружены многочисленные травмы головы и огнестрельное ранение. В руках старшего был переделанный списанный пистолет с признаками переделки и гильза. Его шея была прострелена. Выяснилось, что отец сначала убил сына, затем снял на видео его труп и адресовал ролик жене. После чего свел счеты с жизнью. Тела гнили в запертой квартире несколько дней. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Ране 5-tv.ru писал, что депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентин Розин накануне вечером умер от сквозного ранения в области печени.

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