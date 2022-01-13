Савичева впервые за полтора года встретилась с живущей в Европе дочкой: «Я в раю»

Победительница проекта «Фабрика звезд — 2» Юлия Савичева впервые за полтора года встретилась с живущей в Европе дочерью Аней. Девочку все это время воспитывали родственники мужа певицы.

Супруг артистки Александр Аршинов вылетел в Португалию еще до Нового года и отметил праздник с четырехлетней дочуркой и своими родителям.

«Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — не смогла сдержать своих чувств сильно скучавшая по дочке Юлия.

Ранее родители пытались увидеться с наследницей, однако коронавирусные ограничения не позволяли покинуть Россию, и пара решила оформлять вид на жительство. Из-за бюрократических проволочек встреча с единственной и любимой малышкой долго откладывалась.

Instagram @yuliasavicheva

Маленькая Аня окружена заботой бабушки и дедушки и растет в теплом климате южной Европы: в Португалию родители Аршинова переехали почти 30 лет назад. Осесть за границей изначально планировали и Юлия с Александром, и даже приобрели иностранную недвижимость. Однако в итоге вернулись на родину, где и находятся почитатели яркого таланта исполнительницы хита «Высоко». Савичева поделилась планами на будущее: жить на две страны вполне реально, ее намерение поддерживает и муж.

«Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть», — заверила знаменитость.

В ответ на обвинения хейтеров в то, что она мать-кукушка, Савичева высказалась, что девочке нужны комфортные условия и полноценное внимание родных людей, которого она, в силу занятости концертной деятельностью, пока обеспечить не в состоянии.

«В Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик. Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно — уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку», — откровенное признание певицы приводит сайт KP.RU.

Савичева добавила, что дефицит общения с ребенком компенсируют онлайн-встречи, однако, как 5-tv.ru писал ранее, звездная мама решила не показывать единственной дочери недавно вышедший клип «Эверест», изобилующий любовными сценами и ставший причиной раздора с приревновавшим ее к мускулистому партнеру мужем.