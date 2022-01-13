Режиссера Аллу Сурикову госпитализировали в Москве

Режиссера и народную артистку России Аллу Сурикову госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, 81-летняя создательница фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и автор идеи «Ералаша» поступила в городскую клиническую больницу № 52. Подробности о ее состоянии уточняются.

ОБНОВЛЕНИЕ 10:40

В беседе с Интерфаксом Алла Сурикова заявила, что не была госпитализирована из-за коронавируса. Режиссер объяснила, что просто проходит «техосмотр».

«Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр», — сказала Алла Сурикова агентству.

Алла Сурикова — советский и российский режиссер, сценарист педагого и народная артистка РФ. Свой первый фильм Алла Ильинична сняла в 1974-м — короткометражка «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности». Благодаря съемке фильма «Человек с бульвара Капуцинов» она считается родоначальником жанра «вестерн» в отечественном кино. Всего в ее фильмографии более двух десятков картин — и это только срежиссированных. В их числе: «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Искренне ваш» и другие. Также Алла Сурикова известна как автор идеи юмористического проекта «Ералаш».