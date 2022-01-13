Вместо завтрака обеда, ужина: рецепт согревающего и нажористого супа от Ивлева

Незаметно пронеслись новогодние праздники, и многие до сих пор не успели восстановиться после череды бесконтрольных пиршеств и перекусов. Поэтому шеф-повар Константин Ивлев на своем YouTube-канале предложил рецепт супа с чечевицей, который поможет насытиться на весь день всего одной порцией.

Ингредиенты

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Чечевица — 450 граммов;

Картофель — 3 штуки;

Морковь — 1 штука;

Лук репчатый — 2 штуки;

Оливковое масло — 50 миллилитров;

Сливочное масло — 15 граммов;

Грудинка варено-копченая — 100 граммов;

«Краковская» колбаса — 100 граммов;

«Охотничьи» колбаски — 100 граммов;

Соль, перец, копченая паприка, кориандр, тимьян — по вкусу.

Способ приготовления

Для начала нужно подготовить кастрюлю. Поливаем ее поверхность оливковым маслом и ставим греться на слабом огне. Нарезаем картошку и отправляем ее в кастрюлю. Нарезаем кубиком среднего размера морковь и лук, добавляем в кастрюлю и перемешиваем.

Нарезаем все мясные изделия, в том числе «охотничью» и «краковскую» колбасы, и также отправляем их в кастрюлю. Добавляем к ингредиентам чечевицу и перемешиваем. Нарезаем ножницами тимьян прямо в кастрюлю. Заливаем ингредиенты водой и перемешиваем.

Добавляем побольше перца и немного соли, ведь в кастрюле и так много копченостей — не стоит делать блюдо слишком соленым. Отправляем в кастрюлю копченую паприку и молотый кориандр — тщательно перемешиваем. Оставляем кастрюлю на медленном огне на 25-30 минут.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

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