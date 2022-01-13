Вместо завтрака обеда, ужина: рецепт согревающего и нажористого супа от Ивлева
Знаменитый кулинар рассказал, как выйти из праздников в работу без ущерба для желудка.
Фото, видео: YouTube @IVLEV CHEF
Незаметно пронеслись новогодние праздники, и многие до сих пор не успели восстановиться после череды бесконтрольных пиршеств и перекусов. Поэтому шеф-повар Константин Ивлев на своем YouTube-канале предложил рецепт супа с чечевицей, который поможет насытиться на весь день всего одной порцией.
Ингредиенты
Чечевица — 450 граммов;
Картофель — 3 штуки;
Морковь — 1 штука;
Лук репчатый — 2 штуки;
Оливковое масло — 50 миллилитров;
Сливочное масло — 15 граммов;
Грудинка варено-копченая — 100 граммов;
«Краковская» колбаса — 100 граммов;
«Охотничьи» колбаски — 100 граммов;
Соль, перец, копченая паприка, кориандр, тимьян — по вкусу.
Способ приготовления
Для начала нужно подготовить кастрюлю. Поливаем ее поверхность оливковым маслом и ставим греться на слабом огне. Нарезаем картошку и отправляем ее в кастрюлю. Нарезаем кубиком среднего размера морковь и лук, добавляем в кастрюлю и перемешиваем.
Нарезаем все мясные изделия, в том числе «охотничью» и «краковскую» колбасы, и также отправляем их в кастрюлю. Добавляем к ингредиентам чечевицу и перемешиваем. Нарезаем ножницами тимьян прямо в кастрюлю. Заливаем ингредиенты водой и перемешиваем.
Добавляем побольше перца и немного соли, ведь в кастрюле и так много копченостей — не стоит делать блюдо слишком соленым. Отправляем в кастрюлю копченую паприку и молотый кориандр — тщательно перемешиваем. Оставляем кастрюлю на медленном огне на 25-30 минут.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru рассказывал о способе приготовления супа от похмелья по рецепту шефа Ивлева.
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