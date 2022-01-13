Внимание, глиобластома: кто рискует погибнуть из-за «тихого убийцы» Жанны Фриске

Врачи предупреждают: коварный рак убивает своего «хозяина» порой за считанные месяцы. Прохождение медосмотров сторого обязательно!

Нейроглиобластома, или глиобластома — страшная болезнь, сгубившая десятки тысяч людей. «Враг» подбирается незаметно, часто и агрессивная терапия не приводит к выздоровлению. Даже самые богатые и знаменитые не в силах найти врачей, которые спасут их жизни. Среди жертв — певица Жанна Фриске, оперный мэтр Дмитрий Хворостовский, юморист Михаил Задорнов…

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru опытный врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал все самое важное о «тихом» убийце и объяснил, кто на самом деле находится в большой группе риска.

Диагноз неутешителен

По словам эксперта, глиобластома — самое злокачественное новообразование головного мозга из всех, что сегодня известны. Развитие болезни провоцируют особые клетки — астроциты. Их основные функции — разграничение и опора для нейронов, а также питательная и восстановительная роли. Они внедряются в ткани здорового мозга, мутируют и разрастаются так сильно, что удалить их все просто невозможно. Безусловно, не исключен и риск распространения метастазов, что осложняет лечение.

По статистике, из 100 человек с неутешительным диагнозом живут долго после терапии только пятеро. Средняя выживаемость после обнаружения опухоли — 12-14 месяцев.

«Доподлинно причина образования такой опухоли неизвестна. Но заметили связь с тем, что отягощенная наследственность может влиять, радиация, могут повлиять так же некоторые виды вирусов. Например, цитомегаловирус. Нейроглиобластома встречается в основном у мужчин от 40 до 60 лет, но также бывает и у женщин», — заметил Евдокимов.

Методы лечения

Как уже было сказано выше, глиобластома — «тихий» убийца. А все потому, что годами не дает никакой клинической картины — опухоль развивается медленно, но верно, постепенно превращая жизнь человека в ад. Когда появляются реальные симптомы болезни, назначать лечение бывает поздно.

«Когда опухоль достигла каких-то значительных размеров, это может быть и головная боль, которая плохо снимается лекарствами, головокружения. Могут быть онемения в конечностях, причем мигрирующие, которые сами по себе проходят. Могут быть расстройства памяти, чтения, письма и так далее», — уточнил медик.

Александр Евдокимов рассказал, что при ухудшении самочувствия человеку немедленно проводят МРТ. На этом этапе обычно и выясняется, что онкология достигла больших размеров. Почти всегда назначаются операции, но в очень редких случаях они дают результаты. Курсы химиотерапии, к сожалению, — тоже не гарант долголетия: клетки глиобластомы очень устойчивы к внешнему воздействию.

Эксперимент

Впрочем, как уверяет специалист, уже в ближайшем будущем медики смогут спасать пациентов с глиобластомами в несколько раз чаще. Все благодаря уникальному эксперименту, который дал поразительные результаты.

«В России проходит испытания новый метод лечения — химиоперфузия. Ученые смогли отделить головной мозг от центрального кровотока и подсоединить к искусственному аппарату кровообращения, за счет этого смогли ввести высокие дозы химиопрепаратов, которые приводят к гибели раковых клеток. Это позволяет работать с формами неоперабельного рака и приводить к хорошим результатам. Думаю, в ближайшем будущем этот метод будет активно применяться», — заключил невролог.

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