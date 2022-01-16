С мокрыми штанами по Дубаю: Кристина Асмус оконфузилась при дочке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 482

Кристина Асмус показала, от чего намокли ее штаны в Дубае

Фото, видео: globallookpress / Lev Ilyin; Instagram @asmuskristina

Известная актриса обожает приключения. Кажется, их ей готовит сама судьба!

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус не раз в своей жизни оказывалась в странных ситуациях. Порой бывало стыдно, порой приходилось оправдываться. На днях, к примеру, актриса оконфузилась прямо на глазах у собственной дочери. ЧП селебрити попыталась подать, как спланированный трюк. Получилось довольно неплохо!

В Instagram Асмус выложила забавный ролик, записанный в Дубае. В далекий город звезда вместе с наследницей отправилась отмечать новогодние праздники. В числе прочего, мама с дочкой посетили выставку EXPO-2020. Актриса решила сняться вместе с маленькой Настей на фоне необычного, бурлящего фонтана. Кадры получились замечательными! Но вот потом звезде пришлось ходить по улицам с мокрыми джинсами.

«Радости полные штаны!» — иронично прокомментировала свой конфуз звезда.

Поклонники поразились умению Асмус выкручиваться из любых неприятностей. Юзеры нахваливали актрису и даже признавались, что немножечко ей завидуют. Ну еще бы! Кто бы отказался походить по роскошному Дубаю в новогодние праздники, пускай и в сырых штанах?

«Зато какие воспоминания остались!»

«Океан положительных эмоций, так сказать!»

«Самый яркий аттракцион на EXPO! Вы супер, Кристи, юмористка!» — поддерживали звезду фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал, как Кристина Асмус с дочкой встречала Новый год в Дубае.

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