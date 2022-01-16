Актер по призванию: Что известно о скончавшейся звезде «Кухни» Иване Рудакове

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 20 331

Стали известны подробности жизни звезды «Кухни» Ивана Рудакова

Актер по призванию: Что известно о скончавшейся звезде «Кухни» Иване Рудакове

Фото: Instagram @ivanrudakov_ruda

Прославившийся многочисленными ролями в сериалах артист ушел из жизни в 43 года.

На 44-м году скончался актер Иван Рудаков, прославившийся по ролям в многочисленных сериалах. 5-tv.ru рассказывает, чем запомнился артист.

Ранние годы

Рудаков родился в 1978 году в актерской московской семье Алексея Рудакова и Елены Николаевой. В детстве часто бывал на съемочных площадках вместе с родителями. После школы Иван стал студентом ВГИКа, попав в мастерскую Всеволода Шиловского. В это же время собрал рок-группу «Seven», где был вокалистом.

Взлет карьеры

Кинематографическая биография Рудакова началась в 2005 году — он дебютировал в ленте «Попса», сыграв рок-певца Влада Бойцова. Спустя два года актер снялся в фильме «Ванечка» в роли священника. В 2008 году артист появился в драме «Девочка» и сериале «Цыганочка с выходом». Также ему досталась ключевая роль в четырехсерийной мелодраме «Не отрекаются любя». Популярными также оказались и проекты «Вера. Надежда. Любовь», «Единственный мужчина», «Двадцать лет без любви» и «Я тебя никогда не забуду», «Ищите маму» и «Ясмин».

Действительно главную роль актер получил в 2014 году, снова сыграв музыканта в мелодраме «Алешкина любовь». Кроме того, Рудаков был задействован в таких проектах, как «Склифосовский», «Рубеж», «20 лет без любви», «Ланцет». В одном из самых популярных российских ситкомов «Кухня» он появился в образе байкера Поршня. На 2022 год был запланирован выпуск еще пяти лент с участием артиста, они находятся на стадии производства.

Болезнь и смерть

Летом 2021 года Иван Рудаков перенес коронавирус, болезнь дала осложнения на организм. У него начались проблемы с сердцем и легкими. 15 января артист попал в реанимацию 57-й больнице Москвы, его подключили к ИВЛ. Днем позже знаменитости не стало.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — рассказали родители в Facebook.

Кроме пожилых отца и матери, у Ивана Рудакова осталась десятилетняя дочь от брака с актрисой Лаурой Кеосаян. О времени и месте похорон пока неизвестно.

Как писал 5-tv.ru, отец актера Ивана Рудакова рассказал о его последних днях.

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