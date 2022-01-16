Отец актера из сериала «Кухня» Ивана Рудакова рассказал о его последних днях

Актер Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. Зрителям он хорошо известен по ролям в сериалах «Кухня» и «Медиум», а также фильму «Ланцет».

Знаменитость ранее был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Плетнева. Артист находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медики подключили его к аппарату ИВЛ.

Об этом буквально на днях сообщал отец актера, кинорежиссер Алексей Рудаков на своей странице в Instagram. По его словам, летом Рудаков перенес коронавирусную инфекцию.

«Друзья, у нас беда! Просим ваших молитв о выздоровлении нашего сына Ванечки, который сейчас находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ, пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни», — писал отец знаменитости.

Instagram @rudak55

Родные и поклонники звезды до последнего надеялись на благополучный исход. Все верили, что молодой и сильный мужчина сможет справиться с болезнью. К сожалению, чуда не случилось. Несмотря на усилия врачей, Иван Рудаков скончался. Ему было всего 43 года. У актера осталась десятилетняя дочь Серафима.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве. В творческой семье. Его родители — Елена Николаева и Алексей Рудаков — известные кинорежиссеры. После окончания школы молодой человек также, как и родители решил связать свою жизнь с миром кино. Он поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского.

Первой работой Рудакова стала роль рок-певца в фильме «Попса». После этого актер снялся еще в четырех десятках картин. Большую популярность ему принесла роль байкера Стаса Титова в сериале «Кухня». Среди последних работ знаменитости — главные роли в сериалах «Медиум» и «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Павел Трубинер был шокирован известием о смерти своего коллеги Ивана Рудакова.