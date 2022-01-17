Коварный лед: когда пустяковые травмы несут смерть

Снизить количество летальных исходов поможет знание характерных угрожающих жизни симптомов, их в беседе с 5-tv.ru перечислил ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Максим Саутин.

Зима — это не только традиционные развлечения на лыжах и коньках, но и небезопасный сезон, подстерегающий на каждом шагу рисками получить травму, особенно во время гололеда или падения сосулек. Последствия многих падений практически сразу отражаются на теле в виде синяков и отеков, однако некоторые травмы могут грозить и летальным исходом. Снизить их количество поможет знание характерных и угрожающих жизни симптомов, их в беседе с 5-tv.ru перечислил ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии ЕКСТО Максим Саутин.

Не придавать значения беспокоящим, но не значительным болевым ощущениям свойственно многим пациентам с травмами. Врач обратил внимание на самые частые, но небезопасные случаи.

Инстинктивно, чтобы защитить себя, при падении мы очень часто выставляем руку вперед: это позволяет избежать удара, в том числе головой о поверхность. Спасаем одно — повреждаем другое: при неудачном приземлении сильно страдают наши руки, в частности, лучезапястный сустав. Часто травмируются и ладьевидные кости, данный перелом может не сразу проявлять себя, намекая о падении или столкновении лишь слабой болью в области запястья. Однако, если пустить на самотек, через несколько месяцев формируются изменения в запястье, которые затем провоцируют хронические боли, и уже с ними пациент обращается в клинику.

«Если вы упали на руку, обратитесь к доктору, пусть он сделает рентгенограммы. Очень часто перелом ладьевидной кости на рентгене можно не увидеть, поэтому, если боли продолжаются, делайте дополнительные исследования и найдите кистевого хирурга», — посоветовал ортопед-травматолог.

Кроме того, при первичном исследовании на рентгенограммах могут не обнаруживаться повреждения связок запястья, а также некоторые переломы лучевой кости. Если вас беспокоят боли, и вы заподозрили скрытую травму, не стоит тянуть с визитом к врачу.

Затрудненное дыхание и боль в грудной клетке могут сигнализировать о переломе ребер, что также случается часто. Чтобы выявить затаившуюся травму, иногда рентгенограммы бывает недостаточно, и хирург рекомендует в таких случаях не пренебрегать компьютерной томографией.

Длительные оттеки в области голеностопного сустава говорят о повреждении связок голеностопного сустава, при этом они не заметны на снимке, как перелом лодыжек.

Специалист в области реконструктивной микрохирургии подчеркнул, что любое внешнее воздействие может повлечь за собой повреждение внутренних органов, и зачастую некоторые травмы могут себя никак не проявлять на начальных этапах заболевания.

«Перелом ребер может оказать влияние на плевральную полость, ее повреждение способно спровоцировать постепенное уменьшение объема легкого и его спадение, что значительно ухудшает состояние пациента и зачастую требует госпитализации», — предупредил Максим Саутин.

Следующий, грозящий летальным исходом момент — внутрикапсульные разрывы внутренних органов. При этом, по мнению медэксперта, здесь следует учитывать место, куда пришелся удар — в область почки или печени. Дело в том, что первично данные травмы могут и не сопровождаться значительным ухудшением состояния пациента, но впоследствии способны привести к летальному исходу.

«Большое количество крови может попасть под капсулу органа: она может там длительно находиться. Однако наш организм реагирует на данную кровопотерю, как и на любую потерю крови, спровоцированную внешним воздействием», — пояснил травматолог.

Врач сделал акцент на повреждения позвоночного столба в пожилом возрасте, когда такие травмы нередки, а на фоне остеопороза падение может привести к компрессионному перелому, поначалу с маловыраженной болью.

«Это реально серьезная ситуация, которая требует тщательной диагностики: выполнения компьютерной томографии, в первую очередь — поясничного и грудного отделов позвоночника, а далее — лечения с соответствующими рекомендациями и наблюдением за состоянием пациента», — резюмировал кандидат медицинских наук Максим Саутин.

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