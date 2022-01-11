Ноги колесом: о каких болезнях расскажут О-образные голени

Одной из главных причин формирования колесообразной формы ног врач Сергей Длин считает неправильное протекание беременности.

Ноги колесом — не только эстетическая проблема, имеющие такой дефект часто подвергаются вороху болезней, у них возникают сложности с передвижением. О-образная деформация нижних конечностей голеней ног — одна из распространенных причин обращения пациентов обоего пола. Несмотря на то, что с медицинской точки зрения это состояние является благоприятным в плане развития, существуют и скрытые угрозы здоровью. Причины формирования колесообразной формы ног, а также методы лечения и профилактики в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru назвал невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

«О-образная деформация ног — это состояние, при котором человек ставит стопы вместе, его колени не смыкаются, оставаясь на некотором расстоянии друг от друга, поэтому визуально форма ног воспринимается в виде „О“», — рассказал о методе диагностики мануальный терапевт.

Корни проблемы стоит поискать в младенческом возрасте. Как считает врач, первоочередная причина кроется в дефиците витамина группы D у будущей мамы, его нехватка вызывает рахит у ребенка. Несмотря на то, что данное нарушение развития костной ткани практически исключено в развитых странах, нельзя исключать генетическую аномалию, при которой полезные вещества не способны усваиваться растущим организмом.

В детском возрасте закругленная форма ног отлично подлежит коррекции. Специалисты прописывают различные виды терапии, включают в рекомендации гимнастику, массаж и другие процедуры.

Однако, если О-образная деформация ног сохраняется вплоть до взрослого возраста, она начинает существенно влиять на качество жизни, вызывая проблемы в коленных суставах. Эксперт объяснил, что колени являются зоной сильной перегрузки, поэтому и становятся первоочередной мишенью коварной варусной деформации. В результате такие люди пополняют ряды страдающих артрозами коленных суставов.

Чтобы избежать оперативного вмешательства, невролог рекомендует соблюдать правила профилактики, они работают и во взрослом возрасте:

Обязательное ношение стелек;

Регулярная лечебная гимнастика

Мануальная терапия;

Разгружающие суставы техники и методики.

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