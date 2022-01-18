Пережившая инсульт Елена Проклова страдает от последствий: «Шатает и тошнит»

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова больше недели находится в больнице. Звезду госпитализировали с инсультом, но, к счастью, ничего страшно не произошло. В результате пострадала только часть мозжечка, из-за чего актриса испытывает проблемы с вестибулярным аппаратом. Но в общем и целом состояние стабильно. Об этом она сама рассказала телеведущему Дмитрию Борисову.

«Больше всего боялась стать „овощем“, обузой для близких. Меня все время шатает и тошнит — отвратительно», — поделилась Проклова.

68-летняя Елена Игоревна не оставляет надежд вернуться к работе в ближайшее время, хоть и признает, что ненормированный график больше ей не подходит. Звезда уверена: именно сильное переутомление вкупе со сгущенной кровью и страшной метеозависимостью довели ее до больничной койки. Больше экспериментировать со своим здоровьем актриса не намерена.

«Я рада, что возвращаюсь к жизни. Спасибо за внимание, уход и лечение потрясающие. Думаю, еще месяц-полтора и я выйду на сцену, о чем я мечтаю. А сейчас работаю, знаете, здоровье — это работа. Мы его не бережем, думая, что так и положено. За секунду теряем, потом это огромный труд, чтобы восстановить все», — заключила дива.

StarHit.ru отмечает, что после инсульта Елене Прокловой потребуется установка стента. Врачи планируют провести операцию в начале февраля. Если все пройдет хорошо, к началу весны актрису поставят на ноги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бывший муж Елены Прокловой предчувствовал ее инсульт.