Врачи назвали самый нетипичный симптом рака желудка

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 121

Если ничего не болит, это не значит, что человек здоров. Проходить ежегодный медосмотр строго обязательно! Иначе можно угодить в больницу.

Врачи назвали самый нетипичный симптом рака желудка

Фото: Depositphotos / lacheev

Слишком быстрое насыщение при приеме пищи — главный нетипичный симптом рака желудка. К такому выводу пришли иностранные ученые, путем долгих исследований, пишет Daily Express.

Хороший аппетит с медицинской точки зрения всегда считался признаком здоровья и нормального функционирования организма. Если человек голоден, значит, хорошо потрудился и нуждается в восстановлении энергии. Если же интерес к еде отсутствует — пора задуматься о визите к специалисту. Еще хуже — если от одного вида продуктов и напитков начинает тошнить.

Зарубежные эксперты предупреждают: бесконечное желание чего-нибудь съесть тоже может являться симптомом онкологии. Кроме того, некоторые пациенты с неутешительным диагнозом жалуются на «ком в горле». Изначально трудности при глотании возникают от развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, но всегда есть риск, что прогрессирующее заболевание трансформируется в смертельное.

«Важно пройти обследование у врача общей практики, если ваши симптомы изменяются, ухудшаются или вы не чувствуете себя нормально», — подчеркивают ученые.

Для профилактики рака желудка специалисты советуют отказаться от приема алкоголя и курения, а также по максимуму ограничить употребление соли и обработанного, красного мяса.

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