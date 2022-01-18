В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных льготах для населения

Российские граждане могут пользоваться различными социальными льготами, предоставляемыми государством. Некоторые малоизвестные привилегии перечислила Госдума на странице палаты в соцсети «ВКонтакте».

Многие льготы касаются жилищых условий и недвижимости. Например, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.

Также семьи с двумя и более детьми освобождаются от НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. Однако при этом должно быть соблюдено условие: новое жилье нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года.

Кроме того, площадь нового жилья квартиры или его кадастровая стоимость должны выгодно отличаться от предыдущего. На кадастровую стоимость налагается ограничение в 50 миллионов рублей. Льготу нельзя реализовать, если на момент покупки у членов семьи находится в собственности жилье, площадь которого на 50% больше, чем в новой квартире.

В свою очередь пенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество через ФНС. Льготу предоставляют на один объект каждого вида недвижимости, например квартиру, дом и гараж одновременно.

Государство предоставляет поддержку гражданам и в вопросах оплаты коммунальных услуг. Так, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе, ее члены могут запросить соответствующую субсидию. Этим правом также обладают ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

Особое внимание власти традиционно уделяют семьям с детьми. В Госдуме напомнили, что семьи, где первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие. Необходимым для этого условия является доход на одного члена семьи, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.

Малышам в возрасте до трех лет, а также детям младше шести лет из многодетных семей положены бесплатные лекарства, которые можно получить в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

Наконец, каждый гражданин РФ может реализовать право на налоговый вычет от НДФЛ в случае со средствами, потраченными на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг, пожертвования, физкультурно-оздоровительные мероприятия и тд.

О «спортивном» налоговом вычете в беседе с 5-tv.ru рассказал юрист Юрий Захаров. Он перечислил, какие условия должны соблюдаться для получения средств.