Ученые рассказали, какое масло продлевает жизнь
В исследовании приняли участие 90 000 человек.
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Ученые обнаружили, что оливковое масло положительно влияет на длительность жизни. Если этим продуктом заменить маргарин или майонез, можно существенно улучшить здоровье, пишет Daily Express со ссылкой на «Американский журнал кардиологии».
В ходе исследования специалисты изучили данные о 90 000 участниках других исследований. Их рацион оценивали посредством опросов раз в четыре года. Ученые заметили, что те участники, которые употребляли в пищу оливковое масло, зачастую оказывались более активны физически на закате лет. Это в основном люди из южной Европы или из Средиземноморья.
В научной работе говорится, что если употреблять в пищу более семи граммов — меньше половины столовой ложки — оливкового масла, можно снизить риск смерти на 8-34%. Также продукт поможет предотвратить заболевания сердца, рак, нейродегенеративное расстройство и респираторные болезни.
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