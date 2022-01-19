Ученые рассказали, какое масло продлевает жизнь

Ученые обнаружили, что оливковое масло положительно влияет на длительность жизни. Если этим продуктом заменить маргарин или майонез, можно существенно улучшить здоровье, пишет Daily Express со ссылкой на «Американский журнал кардиологии».

В ходе исследования специалисты изучили данные о 90 000 участниках других исследований. Их рацион оценивали посредством опросов раз в четыре года. Ученые заметили, что те участники, которые употребляли в пищу оливковое масло, зачастую оказывались более активны физически на закате лет. Это в основном люди из южной Европы или из Средиземноморья.

В научной работе говорится, что если употреблять в пищу более семи граммов — меньше половины столовой ложки — оливкового масла, можно снизить риск смерти на 8-34%. Также продукт поможет предотвратить заболевания сердца, рак, нейродегенеративное расстройство и респираторные болезни.

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