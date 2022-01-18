Не хочется тратить много времени на приготовление ужина? Тогда импровизируйте!

Скоблянка — традиционно русское блюдо. Вариантов приготовления и рецептов масса, но знаменитый шеф-повар Константин Ивлев вывел свою формулу этого идеального блюда. Подробный рецепт уже перед вами — осталось только запастись продуктами!

Что необходимо?

Для приготовления «скоблянки New Style» понадобится: 300 граммов картофеля, немного оливкового и сливочного масел, 200 граммов репчатого лука и 300 граммов мякоти говядины, домашний сыр фетакса 150 граммов, 100 миллилитров 33-процентных сливок, 20 граммов хрустящего лука, немного лука-резанца, соль и перец по вкусу.

Все проще простого!

Когда все ингредиенты собраны, можно браться за дело. Для начала картофель следует нарезать небольшими длинными ломтиками — отправляем их в разогретую сковородку, смазанную оливковым маслом. Затем репчатый лук нарезаем перьями, а мякоть говядины — длинными средними полосками. Все — в ту же сковороду и немного посолить. Картофель с луком обжариваем на одной половине, а мясо — на другой. Через несколько минут перчим мякоть, добавляем немного сливочного масла и все перемешиваем, оставляя томиться.

Пока есть свободное время, готовим соус для заливки скоблянки. В блендер закладываем фетаксу и добавляем сливки — взбиваем.

YouTube / IVLEV CHEF

Когда картофель и мясо хорошенько зажарились, перекладываем их в толстую форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Сверху — сырную массу. Так, чтобы первый слой не был виден совсем. После отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, до образования золотистой корочки.

Перед подачей посыпать скоблянку хрустящим луком и луком-резанцем. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно готовить сытные хачапури по-аджарски.