Волочкова подаст в суд на бортпроводника после скандала в самолете

Экс-приму Большого театра стражи правопорядка удерживали около пяти часов.

Вернувшаяся с отдыха на Мальдивах Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника. Артистку вместе с новым возлюбленным Сергеем задержали в аэропорту «Шереметьево» за конфликт на борту самолета. Как ранее сообщили очевидцы, «королева шпагата» отказывалась надевать в салоне маску, объясняя тем, что в ней неудобно пить кофе. Возмущенные увиденным пассажиры опубликовали видео, из которого следует, что летевшая блондинка сначала выясняла отношения с бортпроводниками, а затем — с сотрудниками правопорядка.

«Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой», — заявила звезда 5-tv.ru, комментируя произошедшее.

Не смог промолчать и другой участник конфликта - бойфренд Волочковой Сергей.

«Очень много детей было, многие приходили сфотографироваться, просто посидеть, пообщаться. В какой-то момент я принес ей кофе, она спустила маску и начала его пить. Пришел стюард и две девочки с камерой и начали снимать, что Настя без маски. А она просто приспущена. Я говорю: „А ты сможешь пить кофе в маске?“ Беру камеру, перевожу камеру на самолет, процентов 90 без масок. Стюард начал грубить, вытягивать на конфликт. Дети испугались», — свою версию привел новый возлюбленный артистки Сергей.

По прилету Анастасия и Сергей просидели в полиции пять часов, такую трату времени знаменитость сочла несправедливой и заявила, что подаст в суд.

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета. (…) У меня есть его фамилия. Это провокация чистой воды», — подчеркнула Волочкова, объяснив свою временную несвободу тем, что она «уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску попить кофе».

Согласно действующим правилам, ношение маски на авиарейсах является обязательным требованием.

Как ранее писал 5-tv.ru, Волочкова назвала неожиданную причину задержания в «Шереметьево».