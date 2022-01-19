Волочкова назвала неожиданную причину задержания в «Шереметьево»

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта Эксклюзив 7 888

Сейчас артистку вместе с бойфрендом уже отпустили, пара направляется домой.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, 5-tv.ru

Анастасия Волочкова объяснила, почему ее вместе с бойфрендом Сергеем задержали в московском аэропорту «Шереметьево». Ранее появилась информация, что возвращавшаяся с Мальдив влюбленная парочка устроила скандал на борту из-за маски, однако артистка назвала другую, крайне неожиданную причину.

«За то, что я ребенку уступила место в самолете», — сказала светская львица.

Бойфренд Волочковой Сергей добавил, что конфликт из-за маски действительно имел место, правда, с его слов, звезда выполняла требования бортпроводников, а вот они отказались входить в положение знаменитости.

«Маска была, просто кофе пила, спустила маску. Даже стюард подошел, я сказал: «Как пить кофе в маске?» — возмутился мужчина.

Как ранее сообщили очевидцы, балерина весь полет скандалила с бортпроводниками из-за нахождения в самолете без маски. Возмущенные увиденным пассажиры опубликовали видео из авиасалона, где видно, как загоревшая на райских островах парочка —Волочкова и банщик Сергей — выясняет отношения сначала с бортпроводниками, а затем с сотрудниками правопорядка.

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