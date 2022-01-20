Орбакайте показала дикие танцы Киркорова на парковке в Майами

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 181

Певица продолжает поддерживать теплые отношения со своим бывшим «отчимом».

Орбакайте показала дикие танцы Киркорова на парковке в Майами

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым отдыхает в Майами в компании Филиппа Киркорова. Несмотря на то, что певец развелся с матерью Орбакайте Аллой Пугачевой более 15 лет назад, артисты сохраняют добрые отношения.

Звезды веселятся вместе, показывая свои вечера поклонникам в Instagram. Их ночные танцы на парковке стали предметом горячего обсуждения в соцсети. Часть комментаторов умилилась тому, что звезды скачут как дети рядом с белоснежной Tesla:

«Здорово, когда весело! Молодцы! Дарите нам хорошее настроение»;

«Прекрасно. Ничто человеческое им не чуждо. Это еще раз говорит о том, что все мы одинаковые, несмотря на популярность или доход. И это здорово!»

«Приятно видеть, что у Кристины и Филиппа добрые, дружеские отношения!».

Других же возмутило столь вызывающее поведение знаменитостей:

«50 лет женщине — такие видео»;

«А этот клоун все никак не успокоится, Баскова прихватил бы, и — цирк в сборе».

На видео Киркоров машет руками, изображая летучую мышь, танцует, а Орбакайте не может перестать истерически смеяться, снимая артиста, пишут dni.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Филипп Киркоров не разговаривал с Любовью Успенской.

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