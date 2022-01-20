Ученые обнаружили подавляющее COVID-19 лекарственное растение
Соответствующее исследование провели специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.
Фото: Wikimedia.org
Ученые из США обнаружили лекарственное растение, которое может подавлять ряд вирусов, в том числе и коронавирус. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.
В исследовании приняли участие специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.
Ученые провели лабораторные исследования, которые доказали эффективность экстракта однолетней полыни (Artemisia annua) в борьбе против SARS-CoV-2.
Растение известно своей способностью подавлять вирусы за счет артемизинина. Это вещество используют против разных вирусов, в том числе тропической малярии. Однако исследования показали, что коронавирус блокирует какой-то другой компонент растения.
«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», — привели слова руководителя исследования Памелы Уэзерс на портале.
Согласно работе ученых, эффективность против коронавируса показали горячие водные экстракты полыни (Artemisia annua). В дальнейшем специалисты намерены выяснить, можно ли на основе этого открытия создать лекарство от COVID-19.
Исследователи отмечают, что в случае успешных клинических исследований, можно получить недорогое и безопасное лекарство от COVID-19. Растение распространено по всему миру, в том числе и в России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что инфекционист назвала способ лечения от «омикрона» с помощью простой воды.
- 20 янв
- В Роспотребнадзоре заявили об опасности «омикрона» для детей от 2 до 5 лет
- 20 янв
- Билл Гейтс спрогнозировал пандемию опаснее коронавирусной
- 19 янв
- Гулять так гулять: Джонсон отменил антиковидные ограничения в Великобритании
- 19 янв
- Инфекционист назвала способ лечения от «омикрона» с помощью простой воды
- 19 янв
- Гинцбург рассказал, кого ждет тяжелое течение болезни при «омикроне»
- 18 янв
- Какие меры приняли в России для борьбы с омикрон-штаммом COVID-19
- 18 янв
- В Москве продлили домашний режим для пожилых и удаленку для сотрудников
- 18 янв
- Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку
- 18 янв
- Голикова: карантин для заболевших COVID в России сократят до недели
- 18 янв
- Двойной удар: Ученые предупредили Европу о наступлении «твиндемии»
Читайте также
93%
0.54 87.13
0.11
Нашли ошибку?