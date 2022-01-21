Анна Седокова рассказала о своем худшем платье: «Мне будет стыдно всю мою жизнь»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 028

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова показала свое самое постыдное платье

Анна Седокова рассказала о своем худшем платье: «Мне будет стыдно всю мою жизнь»

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Наряд был создан автором луков Бейонсе и Леди Гаги Майклом Костелло, но имена первых звезд не спасли экс-солистку «ВИА Гры» от модного провала.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о своем самом постыдном платье. В нем певица появилась на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в 2013 году. О своем модном провале, который не забудет до конца дней, исполнительница рассказала в Instagram.

То роковое платье, впрочем, вполне вписывается в образ звезды — откровенное, обнажающее все самое пышное и сексуальное. Это белый наряд в пол на одно плечо с максимальным количеством разрезов, едва прикрывающих нижнее белье. В видеоролике, опубликованном в аккаунте Седоковой, она обсудила платье с художником по костюмам Алиной Герман и травести-актрисой Эвелиной Гранд.

«За этот лук мне будет стыдно всю мою жизнь. Я правда не знаю, как так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Костелло. Это дизайнер, который в Америке шьет Бейонсе, Леди Гаге, всем. Мы создали его специально для премии МУЗ-ТВ», — призналась певица.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Герман на это заявила, что белое платье Седоковой — в списке ее «любимых». Что означало в рейтинге худших, разумеется. Исполнительница со своим фото в руках стыдливо закатывала и прятала под пышными ресницами глаза.

Эвелина Гранд начала было сравнивать платье с другими примерами почти голых нарядов мировых звезд, но стилист тут же ее осекла. Пока подружки жарко спорили, героиня обсуждения только смеялась. Публикация набрала почти 40 тысяч лайков и сотни комментариев.

Как принято, нашлись и осудившие выход звезды пользователи, но предельно много было и защитников. По словам авторов комплиментов, Седокова выглядела в белом платье сногсшибательно эротично. И если есть что показать, почему бы и нет, рассуждали поклонники.

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