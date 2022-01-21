Пугачева запретила Нюше выходить на сцену: «Полный провал»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 123

Нюша вспомнила провальный кастинг на «Фабрику звезд» с Пугачевой

Пугачева запретила Нюше выходить на сцену: «Полный провал»

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Певица призналась, что на заре своей карьеры пережила унизительный отказ.

ПевицаНюшааа на сцене с юных лет и сумела стать одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Однако на заре своей карьеры ей пришлось пережить и обиды, и разочарование. Недавно артистка поделилась с поклонниками своими воспоминаниями о трудностях на пути к славе.

В сторис своего аккаунта в Instagram Нюша поведала историю, как она впервые пришла на кастинг популярного телепроекта «Фабрика звезд». 14-летняя дочь исполнителя хита «Губы в губы» — композитора Владимира Шурочкина отстояла огромную очередь и в итоге предстала перед взыскательным жюри, членом которого была Алла Пугачева.

Нюша спела заранее подготовленную композицию Кристины Агилеры, а когда ее попросили исполнить что-то на русском языке, решила всех удивить.

Знаменитость признается — она сама не знает, почему выбрала именно хит самой Аллы Борисовны под названием «Голова моя глупая», но это было ошибкой.

Instagrammmnyushaanyushaaa

Пугачева не пропустила Нюшу в следующий этап и девушке пришлось смириться с неудачей. Особенно стыдно девушке было перед своим известным папой — продюсером и музыкантом.

«Для меня это был огромный и унизительный провал. Не помню, как рассказала об этом папе. Мне было больно и обидно, что во мне не разглядели талант и перспективы. Тем более, что я уже была гастролирующим артистом», — призналась Нюша.

По словам знаменитости, Примадонна была с ней очень деликатна и подбодрила будущую звезду, справедливо заметив, что у нее еще все впереди.

В последнее время Нюша сосредоточена не на концертной деятельности, а на семье и детях, ведь они еще совсем маленькие и требуют много внимания именно от мамы. В браке с бизнесменом Игорем Сивовым у певицы родилась дочь Симба, а в декабре появился на свет и сын. Имя наследника супруги пока не разглашают, но уже дали фанатам несколько подсказок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что муж Нюши приоткрыл завесу тайны имени крохи-сына.

 

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.69
0.25 86.91
0.09
Рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

23:15
Сын Алибасова о нахождении Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых: «Надо спасать»
22:58
«Тренируйтесь с умом»: как интенсивные занятия спортом влияют на женское здоровье?
22:49
Что смог сделать звезда «Кухни» Иван Рудаков даже после своей смерти
22:36
«Жили впроголодь»: Поплавская рассказала о тайном смысле татуировки младшего сына
22:20
Рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака
21:57
Адвокат рассказал, сможет ли незаконнорожденный сын Абдулова получить наследство

Сейчас читают

Адвокат рассказал, сможет ли незаконнорожденный сын Абдулова получить наследство
Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис
Опасный размер: какие особенности фигуры укажут на вероятное развитие диабета
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год