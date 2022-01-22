Под защитой высших сил: обладатели каких женских имен имеют самых сильных ангелов-хранителей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 588

Нарекая ребенка тем или иным образом, родители выбирают его дальнейшую судьбу.

Фото, видео: Depositphotos / lighthouse; 5-tv.ru

Имя человека — не просто набор букв. Еще с древних времен к его выбору подходили со всей ответственностью. Нарекая ребенка тем или иным образом, родители предопределяют его дальнейшую судьбу.

Согласно легендам, за каждым человеком стоит помощник, который предостерегает от опасностей и помогает прийти к своей цели. Экстрасенс Андрей Харрис в беседе с 5-tv.ru рассказал, обладатели каких женских имен защищены лучше других, поскольку имеют самого сильного ангела-хранителя.

«Анна, Амалия, Ариэль, Камилла, Галина, Эмма, Ирина, Лейла, Елена, Александра», — отметил специалист.

Выбирая представительнице прекрасного пола имя, стоит помнить — оно навсегда может изменить жизненный путь. Есть большой шанс, что судьба станет сложной и неспокойной. Поэтому к выбору имени следует подходить с осторожностью.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, обладательницы которых рискуют оказаться в тюрьме.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
76.69
0.25 86.91
0.09
ТОП-5 идеальных мужей по знаку зодиака

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