Под защитой высших сил: обладатели каких женских имен имеют самых сильных ангелов-хранителей

Имя человека — не просто набор букв. Еще с древних времен к его выбору подходили со всей ответственностью. Нарекая ребенка тем или иным образом, родители предопределяют его дальнейшую судьбу.

Согласно легендам, за каждым человеком стоит помощник, который предостерегает от опасностей и помогает прийти к своей цели. Экстрасенс Андрей Харрис в беседе с 5-tv.ru рассказал, обладатели каких женских имен защищены лучше других, поскольку имеют самого сильного ангела-хранителя.

«Анна, Амалия, Ариэль, Камилла, Галина, Эмма, Ирина, Лейла, Елена, Александра», — отметил специалист.

Выбирая представительнице прекрасного пола имя, стоит помнить — оно навсегда может изменить жизненный путь. Есть большой шанс, что судьба станет сложной и неспокойной. Поэтому к выбору имени следует подходить с осторожностью.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, обладательницы которых рискуют оказаться в тюрьме.