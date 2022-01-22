В Мексике зверски избили экс-чемпиона UFC Олега Тактарова: «Я думал, что умру»

Известного российского бойца, бывшего чемпиона UFC Олега Тактарова связали и жестоко избили в Мексике. Об этом в социальных сетях рассказал спортивный журналист Александр Лютиков. Он также опубликовал видео, на котором пострадавший показывает раны и описывает произошедшее.

По словам Тактарова, он обратился к группе, «терроризировавшей» окружающих с просьбой оставить людей в покое. Предложил предъявить имеющиеся претензии лично ему, а остальных отпустить домой.

Какие претензии и почему они возникли, спортсмен не пояснил. Только вспоминал последствия смелой выходки — первым делом он получил удар сзади по голове. Полагает, это была бейсбольная бита. Теперь у Тактарова внутренняя гематома, с его слов.

«Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня с правой стороны били. Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги. Минут 30–40. Я лежал, не двигался, но меня все равно продолжали бить», — заявил боец в видео, размещенном Лютиковым в его Telegram-канале.

Когда полиция приехала, признался спортсмен, он вздохнул с облегчением, понял, что шансы выжить у него все-таки есть.

«Каждую секунду я думал, что умру, мне не хватало воздуха», — добавил он.

Тактаров отметил, что разбираться с происшествием приехали представители федеральной полиции. С ним как пострадавшим, говорит, стражи правопорядка обошлись достаточно профессионально. Боец считает, что с ним пыталась расправиться «какая-то супермафиозная структура».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Олег Тактаров прокомментировал инцидент с убийством оператора на съемках голливудского фильма с Алеком Болдуином. Российский боец на протяжении нескольких лет тренировал актера и знаком с правилами безопасности на площадке. Он предположил, что Болдуина подставили недоброжелатели.