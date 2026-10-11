В аэропорту Сочи произошел пожар в результате атаки украинских БПЛА

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Возгорание оперативно ликвидировали.

Каковы последствия атаки БПЛА на Сочи 11 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на территории сочинского аэропорта произошел пожар. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

По информации местных властей, после того как обломки вражеского летательного аппарата попали в одно из административных зданий воздушной гавани, там произошло возгорание. Огонь удалось оперативно потушить. Среди персонала пострадавших нет.

В Оперштабе Кубани уточнили, что, помимо сочинского аэропорта, обломки БПЛА упали и по другим адресам. В частности, была повреждена инфраструктура одного из отелей. Также обломки дронов повредили частные дома. В результате этих инцидентов раненых тоже нет.

Днем ранее ВСУ при помощи дронов атаковали Ростовскую область. Военнослужащие нейтрализовали над регионом свыше 100 БПЛА. Обломки беспилотников упали в районе жилых кварталов. Пострадали шесть мирных граждан. А в Орловской области в результате атаки украинских БПЛА из строя была выведена электроподстанция в Знаменском районе.

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