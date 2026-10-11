Спасатели ищут отца и сына, которые уехали на рыбалку и пропали

Отец и сын пропали после поездки на рыбалку в Красноярском крае

В Назаровском округе Красноярского края спасатели второй день ищут отца и сына, которые уехали на рыбалку и бесследно исчезли. Об этом сообщили в пресс-службе краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

К поиску семьи также подключились сотрудники полиции. По данным правоохранителей, автомобиль с отцом и сыном внутри мог съехать с моста в реку Сереж в районе деревни Усть-Березовка.

В субботу, 10 октября, спасатели выезжали на место. В поисках машины и мужчин водолазы совершили три спуска под воду, обследовав 300 квадратных метров дна реки. Однако результатов это не принесло.

«Спасатели продолжат работу на месте происшествия», — сказано в публикации ведомства в мессенджере МАКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Рязани разыскивают мальчика, который ушел гулять и не вернулся. Ребенок пропал в районе поселка Строитель. До этого 5-tv.ru сообщал о пропаже девятилетнего мальчика в Смидовичском районе Еврейской автономной области.

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