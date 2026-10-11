ИИ против человека: почему алгоритмы не заменят героизм на поле боя

Запущенный Минпросвещения масштабный гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом» в этом учебном году направил уже более 790 наших педагогов в школы тридцати стран мира, включая соседей по СНГ. Как раз на этой неделе, 5 октября, страна отмечала День учителя. В Кремле прошел очень теплый прием: чествовали тех наставников, чьи воспитанники проявили себя на полях СВО.

«Именно ваш каждодневный труд — ваш и, конечно, родительский, в семьях все это тоже делается, — незаменимый труд, ваше внимание, честные, доверительные беседы с ребятами сформировали их мировоззрение, их характер, силу духа и волю к победе», - отметил Владимир Путин.

Но среди поздравлений и заслуженных наград на этой встрече прозвучала тема, которая определяет контуры будущего всей нашей системы образования. Искусственный интеллект. В школах ИИ становится обязательным предметом уже с пятого класса.

Мы вступаем в эпоху глобальной технологической гонки, где ИИ может быть и инструментом, и оружием, и лекарством, и ядом. Вопрос в том — в чьих руках. В США создано отдельное военное подразделение ИИ, вернее, теперь у них СИ — супер-интеллект. Нейросети уже участвуют в планировании боевых операций и управлении дронами.

Но, как и в прежние времена, никакие алгоритмы, гигабайты и нанопроцессоры не заменят человека на поле боя. Цифровой код не умеет проявлять героизм, он не знает, что такое Родина. Сила духа, мужество и хладнокровие по-прежнему остаются определяющими факторами любой победы. Как готовят таких бойцов, увидел корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

400 метров сквозь дым, препятствия и колючую проволоку. Нужно смотреть под ноги, контролировать небо, слышать и выполнять команды. Штурмовики 589-го полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки Центр передают свой опыт новобранцам.

Это так называемая психологическая полоса. То есть имитация боевых действий. Все горит, все взрывается, лежат как бы тела, разорванные в клочья, из динамиков доносятся крики раненых.

Психологическая полоса переполнена раздражителями — звуковыми, визуальными, тактильными. Всерьез напугать всем этим взрослых мужчин, заключивших контракт, здесь никто не рассчитывает. Задача в другом — дать общее представление о том, сколько всего нужно будет учитывать в бою, помнить, следить, держать под контролем.

«Это отвлекает, в голове понимаешь, что нужно идти вперед, есть определенные позиции, где ты держишь, бежишь, а крики, взрывы — это все отвлекает и просто вот так вот в голове все происходит», — рассказал новобранец Александр Симаков.

А еще здесь учат преодолевать себя, когда уже нет физических сил. Двигаться на морально-волевых.

«Первый бой — это самый показательный. Зачастую какой-нибудь горилла, который здесь из себя строит там, я не знаю, такого военного, там в слезы падает и в истерике. А там в возрасте пожилой человек, который еле идет — он там идет и идет. Там взрывы, FPV летят, кассеты кладут, а он идет и идет», — рассказал Николай Шумкин, замполит штурмовой роты 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр».

Инструктор с позывным «Спиноза» на полосе специально кричит на бойцов, стараясь усилить стрессовую ситуацию. На самом деле он добрый.

«Человек не знает, как он себя поведет, пока с этим не столкнулся. Мы можем дать только базовые понятия, базовые техники и методики, как себя контролировать в той или иной острострессовой ситуации. Но работа индивидуальная. Шаблона нет. Люди разные, реакции у них разные», — объяснил инструктор 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным «Спиноза».

Его подготовка дает результат. Только что с боевого задания вышел выпускник психологических курсов Спинозы — Дмитрий Антонов. 65 дней он провел даже не на передовой — дальше, в серой зоне. Под носом у противника.

«Вы понимаете, когда вы заходите, Поляк меня завел, Дима, ложись, слушай. Это может длиться до суток. Лежишь, слушаешь. На ночь пончо. Лежишь, кушаешь, слушаешь. Нюхаешь — пахнет ли мочой, есть ли мусор. Потихонечку продвигаешься. Примятая ли трава, может ли здесь быть противник», — рассказал штурмовик 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр», ефрейтор Дмитрий Антонов.

Дважды он вступал в стрелковый бой с противником. Однажды, одолев ВСУшника забрал у него цифровую зашифрованную радиостанцию, и с помощью дрона отправил командиру, чтобы тот мог слушать вражеские переговоры. А на этих кадрах можно оценить плотность огня: Дмитрий укрывается от вражеских дронов в кустах — виден дым от первого камикадзе.

Вскоре прилетает второй, после этого наш боец выбегает и меняет позицию. За ним охотятся — третий дрон, четвертый, пятый, и почти сразу шестой. Но и это еще не конец. Через пару минут прилетает седьмой. Все это взрывалось рядом с ним, но каким-то чудом Дмитрий Антонов уцелел. И физически, и ментально.

«Я много в жизни понял, я стал другим человеком. Но как мы с Павлом общались, с психологом. Сами понимаете, после каждого БЗ человека ведут к психологу. Пришли к мнению, что на войне человек становится лучше. Ну он меня немного поправил, говорит хороший человек на войне становится лучше» — рассказал штурмовик 589-го МСП 27-й гвардейской МСД группировки войск «Центр» Дмитрий Антонов.

Теперь, заглянув в глаза смерти, он тоже станет инструктором. Лишь получив такой опыт, военнослужащий имеет моральное право чему-то учить новобранцев.

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