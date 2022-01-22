Внучка Людмилы Максаковой вышла замуж

Внучка народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой Анна вышла замуж. Ее избранником стал 34-летний азербайджанский шахматист Теймур Раджабов. Церемония бракосочетания состоялась в изысканном месте — Барвиха Luxury Village. О знаменательном событии на своей странице в Instagram рассказала супруга известного российского стилиста Валентина Юдашкина Марина, которая стала гостем на мероприятии вместе со своим мужем.

«Анечка и Тимур! Поздравляем с бракосочетанием! Будьте счастливы и любите друг друга!» — подписала она.

Instagram @marinayudashkina

Сам же спортсмен был более скромен в публикации, подписав свои свадебные фотографии лишь фразой: «I Love You!» (Я тебя люблю - в переводе с английского языка — Прим.ред.). Поклонники поздравили Раджабова с его знаменательным событием.

«Поздравляю! Дорогой, будьте счастливы»;

«Тимур, мои поздравления! Счастья, счастья и еще раз счастья!»

«Поздравляю! Невероятно красивая и прекрасная пара! Счастья и любви!» — написали фолловеры.

Instagram @marinayudashkina

Для Анны Максаковой это первое бракосочетание, однако 34-летний шахматист уже связывал себя семейными узами. Его первые отношения были узаконены в 2011 году. Избранницей шахматиста стала наследница вице-президента компании SOCAR Эльшада Насирова Эльнара. Результатом этого союза стало рождение дочери, напомнил WMJ.ru.

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