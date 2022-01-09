Старшая внучка Иосифа Кобзона вышла замуж

Внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона Идель Раппопорт вышла замуж. Счастливая невеста уже долгое время встречалась со своим избранником.

«Великолепное начало 2022 года», — подписала свою свадебную фотографию в Instagram звездная внучка.

Торжество прошло в Марбельи в одном из элитных ресторанов города, где открывается потрясающий вид на море и горы, пишет Starhit.ru К слову, место выбрано неслучайно, ведь, по неподтвержденной информации, Кобзон обожал проводить время в Испании. Даже ходят слухи о недвижимости артиста на территории королевства.

Instagram @electrel

Известно, что Идель обожает путешествовать по миру, однако чаще всего находится в Австралии, где проходит обучение в Институте Холмс. Там же много лет провел и ее отец юрист Юрий Раппопорт.

Иосиф Кобзон познакомился с отцом Идель во время гастролей в Австралии. Талантливый австралийский юрист быстро приглянулся народному артисту СССР, и он решил, что Юрий — отличная партия для его дочери. Юрий и Наталья тоже были рады этому союзу, а спустя всего неделю отношений Раппопрт сделал предложение дочери известного певца. Помимо Идель, в браке у пары появились дочери Мишель и Арнелла-Мари и сын Ален-Джозеф, рассказал StarHit.ru.

Всего в семье Иосифа Кобзона семеро внуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядят и чем живут родные покойного Иосифа Кобзона.