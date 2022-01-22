Когда ковер не самый самолет: врач развенчал миф о пользе напольных покрытий

Шерстяные и синтетические ковры не только утепляют дом и удерживают пыль, но и являются рассадником заболеваний, предупредил в интервью 5-tv.ru терапевт Алексей Жито.

Жаккардовые ковры давно стали символом советских времен и, казалось, ушли на покой, обвиняемые в провоцировании аллергии. Однако современные дизайнеры и экологи ринулись реабилитировать вышедший в утиль предмет интерьера, доказывая, что на самом деле ковры — незаменимые очистители воздуха и регуляторы температуры в помещениях, способствующие снижению потребления энергоресурсов, об этом сообщала Газета.ру.

«Ковры помогают очистить воздух, удерживая частицы пыли, пока они не попадут в пылесос», — приводит издание мнение эксперта, дизайнера интерьеров Полины Цветковой.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эти предположения, особенно в отношении чистоты воздуха, 5-tv.ru обратился за комментарием к эксперту. Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача клиники Мпрофико, магистр общественного здравоохранения, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито дал исчерпывающий ответ.

По мнению медэксперта, существует прямая зависимость между размером мягкого напольного покрытия и его способностью «принимать гостей»: большая поверхность ковра способствует скапливанию огромного количества бактерий, микроорганизмов, частиц пыли, клещей, аллергенов и других патогенов. Соответственно, огромная площадь не помогает, а препятствует очищению микроклимата дома или квартиры, даже если проживающие в них достаточно добросовестно относятся к гигиене помещения и часто убираются, получается, что полностью очистить ковер просто физически невозможно.

«Все равно огромное количество патогенов сохраняется, что увеличивает вероятность аллергических реакций, обострение бронхиальной астмы и заболевание верхних дыхательных путей, а также нижних дыхательных путей», — рассказал врач, добавив, что риску подвергаются и лица с повреждениями верхних дыхательных путей, у которых ослаблена возможность сопротивляться инфекциям.

Кроме того, ковры за счет входящих в их состав синтетических волокон могут стать источником вредных и опасных испарений. Если же ковер из шерсти животных, то он напрямую становится аллергеном, который может вызывать и провоцировать тяжелые аллергические реакции и даже приступы бронхиальной астмы.

В «ковидную» эпоху стоит помнить, что вирусы на такой мягкой, особенно натуральной поверхности длительное время могут оставаться жизнеспособными, такой де способностью обладают и некоторые бактерии, в частности устойчивые бактерии туберкулеза.

Если в украшенном коврами помещении возникает пожар, то он представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, так как материал покрытия обычно легко воспламеняется, и возгорание может быстро распространиться и дальше.

«Горение ковра провоцировать огромное количество выбросов токсических веществ в атмосферу помещения, что может привести достаточно быстро даже к летальному исходу», — предупредил врач-терапевт.

Что касается положительных сторон их применения, то эксперт согласился с тем, что ковры способны защитить от вибрации, шума и сквозняков, а также уменьшить потерю энергии, отметив при этом, что в XXI веке, с учетом новых технологий, есть более экологичные и экономичные способы сохранения энергии и избавления от избыточного шума.

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