Житель Татарстана убил двух родственниц, изнасиловал прохожую и покончил с собой

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 9 698

Мужчина совершил ряд преступлений сразу после свадьбы.

Житель Татарстана убил двух родственниц, изнасиловал прохожую и покончил с собой

Фото: Depositphotos / Alex_L

Житель Татарстана найден мертвым на трассе на трассе Уфа-Москва после убийства им двух родственниц. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

20 января 25-летний мужчина сыграл свадьбу с 21-летней девушкой. Празднование проходило в узком семейном кругу, а приглашены были только ближайшие друзья.

В ночь на 23 января молодожен проводил гостей по домам, после этого вернулся в собственную квартиру, где зарезал супругу и ее 18-летнюю двоюродную сестру.

После этого мужчина взломал оружейный сейф отца, забрал оттуда два ружья и поехал в центр Казани. Там напал на 47-летнюю женщину, изнасиловал ее и скрылся. Затем преступник свел счеты с жизнью прямо на дороге недалеко от кафе.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о тройном убийстве в селе Юрьевка Омской области.

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