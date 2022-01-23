Задержаны подозреваемые в расправе над семьей с ребенком в Омской области

Тройное убийство в селе Юрьевка Омской области продолжает обрастать жуткими деталями. Как стало известно 5-tv.ru, полиция задержала старшую дочь погибших и ее молодого человека.

По информации источника, девочка на допросе рассказала о домогательствах отчима. Она говорила об этом со своим молодым человеком, из-за чего тот предложил решить проблему радикально — избавиться от отчима.

СК РФ

Как сообщает источник 5-tv.ru, девочка специально оставила дверь открытой, чтобы ее парень беспрепятственно вошел в дом. Он практически сразу же столкнулся с матерью семейства, после чего зарезал ее ножом.

Отец в этот момент спал в комнате. Злоумышленник якобы зашел туда, разбудив его, и быстро нанес смертельный удар.

Источник отметил, что пока нет ясности в том, кто убил десятилетнюю девочку с ДЦП. По его словам, злоумышленники пытались заставить ее замолчать — та громко закричала, увидев окровавленные тела родителей.

После случившегося старшая дочь якобы схватила младшего брата и побежала к соседям. Мальчик сказал, что та закрывала ему глаза и уши, пока они находились дома, но он все видел и слышал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что убийство семьи под Омском мог совершить парень старшей дочери.