«Дети гибнут»: мама растерзанной в Забайкалье собаками девочки оказалась в реанимации

Жители села Домна организовали стихийный мемориал после того, как семилетнего ребенка загрызли бездомные животные. Семью погибшей знали все местные.

И сначала о жуткой истории в Забайкалье, где стая бездомных собак растерзала семилетнюю девочку. Школьница возвращалась домой одна и не смогла отбиться от животных. Несмотря на то, что возбудили уголовное дело, виновных оказалось привлечь к ответу не так-то просто.

Дошло до того, что в дело пришлось вмешаться даже главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц продолжит.

Разорванный детский пуховик и пятна крови. На пустыре в селе Домна все еще остались следы жуткой трагедии. Маленькая Маргарита возвращалась домой из музыкальной школы. Когда на нее напали собаки — рядом никого не оказалось. Отбиться самостоятельно девочка не смогла.

«Я лично живу с ними в одном доме, в одном подъезде. Ребенка знаю. Ребенок прекрасный был. Воспитанный. Наши дети гибнут вот так вот. Такой ужасной смертью. Разве это правильно?» — возмутилась жительница села Домна, не скрывая слез.

Смерть школьницы — стала последней каплей. Местные жители вышли на стихийный сход возле здания администрации. Они требуют кардинального решения проблемы. Это не первое нападение животных на людей.

Вот на этих кадрах стая собак преследует школьников. А весной 2015-го в Забайкалье собаки растерзали девятилетнего мальчика. Жители завалили местных чиновников сначала просьбами, а потом и требованиям немедленно начать отлов бездомных псов. Но каждый раз получали примерно такие ответы.

«Администрация сельского поселения „Доминское“ сообщает, что ваше сообщение рассмотрено и переправлено в администрацию губернатора Забайкальского края и в прокуратуру Читинского района», — гласит ответ.

Район в 2021 году на отлов собак получил больше полутора миллионов рублей. Тендер выиграла иркутская компания «Пять звезд», которую несколько раз проверяла прокуратура после череды громких скандалов. Сотрудников обвиняли в том, что они морили пойманных собак голодом, после вывозили трупы на утилизацию. Но руководство региона видит проблему совсем в другом.

«Даже просто отлавливать, к сожалению, закон не позволял и не позволяет. Мы сейчас обратимся с просьбой в Федеральное собрание Российской Федерации — в Госдуму, Совет Федерации», — пообещал губернатор Александр Осипов.

Гибель ребенка жители района восприняли как личную трагедию. Судя по этим кадрам, местные жители сами вышли на борьбу с бродячими собаками. Причем радикальными способами.

На месте, где нашли тело школьницы, односельчане организовали стихийный мемориал. Люди несут цветы и мягкие игрушки. Семью погибшей девочки знают все. Мама — учительница в местной школе. Отец — военный летчик. По словам местных, семилетняя Рита была единственным и долгожданным ребенком. Мать погибшей девочки тяжело переносит случившееся. Сейчас она находится в реанимации.