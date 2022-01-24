«Дети гибнут»: мама растерзанной в Забайкалье собаками девочки оказалась в реанимации

Эфирная новость 1 869

Мама растерзанной в Забайкалье собаками девочки оказалась в реанимации

Фото, видео: Depositphotos / Chaykofe; 5-tv.ru

Жители села Домна организовали стихийный мемориал после того, как семилетнего ребенка загрызли бездомные животные. Семью погибшей знали все местные.

И сначала о жуткой истории в Забайкалье, где стая бездомных собак растерзала семилетнюю девочку. Школьница возвращалась домой одна и не смогла отбиться от животных. Несмотря на то, что возбудили уголовное дело, виновных оказалось привлечь к ответу не так-то просто.

Дошло до того, что в дело пришлось вмешаться даже главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц продолжит.

Разорванный детский пуховик и пятна крови. На пустыре в селе Домна все еще остались следы жуткой трагедии. Маленькая Маргарита возвращалась домой из музыкальной школы. Когда на нее напали собаки — рядом никого не оказалось. Отбиться самостоятельно девочка не смогла.

«Я лично живу с ними в одном доме, в одном подъезде. Ребенка знаю. Ребенок прекрасный был. Воспитанный. Наши дети гибнут вот так вот. Такой ужасной смертью. Разве это правильно?» — возмутилась жительница села Домна, не скрывая слез.

Смерть школьницы — стала последней каплей. Местные жители вышли на стихийный сход возле здания администрации. Они требуют кардинального решения проблемы. Это не первое нападение животных на людей.

Вот на этих кадрах стая собак преследует школьников. А весной 2015-го в Забайкалье собаки растерзали девятилетнего мальчика. Жители завалили местных чиновников сначала просьбами, а потом и требованиям немедленно начать отлов бездомных псов. Но каждый раз получали примерно такие ответы.

«Администрация сельского поселения „Доминское“ сообщает, что ваше сообщение рассмотрено и переправлено в администрацию губернатора Забайкальского края и в прокуратуру Читинского района», — гласит ответ.

Район в 2021 году на отлов собак получил больше полутора миллионов рублей. Тендер выиграла иркутская компания «Пять звезд», которую несколько раз проверяла прокуратура после череды громких скандалов. Сотрудников обвиняли в том, что они морили пойманных собак голодом, после вывозили трупы на утилизацию. Но руководство региона видит проблему совсем в другом.

«Даже просто отлавливать, к сожалению, закон не позволял и не позволяет. Мы сейчас обратимся с просьбой в Федеральное собрание Российской Федерации — в Госдуму, Совет Федерации», — пообещал губернатор Александр Осипов.

Гибель ребенка жители района восприняли как личную трагедию. Судя по этим кадрам, местные жители сами вышли на борьбу с бродячими собаками. Причем радикальными способами.

На месте, где нашли тело школьницы, односельчане организовали стихийный мемориал. Люди несут цветы и мягкие игрушки. Семью погибшей девочки знают все. Мама — учительница в местной школе. Отец — военный летчик. По словам местных, семилетняя Рита была единственным и долгожданным ребенком. Мать погибшей девочки тяжело переносит случившееся. Сейчас она находится в реанимации.

-4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.69
0.25 86.91
0.09
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Последние новости

10:36
Мужчину с перерезанным горлом нашли в аэропорту «Пулково» в Петербурге
10:16
В Лондоне боятся ограничения поставок газа в Европу из-за санкций против России
10:08
Постарше или помладше? Идеальный возраст партнера для женщин по знаку зодиака
9:57
Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей
9:54
Тихий убийца: какую смертельную опасность представляет вода из-под крана
9:40
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Сейчас читают

Заколол ножом для забоя скота: новые детали убийства семьи с ребенком под Омском
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
Тернистый путь: ТОП-7 мужских имен, у чьих обладателей тяжелая судьба
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год