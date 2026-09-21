«Такие мрази»: Слава напала на Ларису Долину

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 71 0

Исполнительница трека «Попутчица» также резко высказалась и о других звездах отечественного шоу-бизнеса.

Слава обрушилась с хейтом на весь шоу-бизнес —новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица Слава назвала Ларису Долину забытой артисткой

Певица Слава назвала всех артистов мразями, а также причислила народную артистку Россию Ларису Долину к забытым музыкантам. Эмоциональный ролик знаменитость разместила на своей странице в социальной сети.

Поводом для столь резкого заявления стали телевизионные программы, в которых снялись известные исполнители. По мнению Славы, если популярные в 1990-х музыканты начинают появляться в шоу на ТВ, значит они не могут собрать полный зал, их слава стремительно угасает и им нужно хоть как-то напомнить о себе. Что они и делают, соглашаясь на ту или иную съемку. В своей речи исполнительница хита «Попутчица» упомянула и Ларису Долину.

«Любая программа, где Лариса Долина была в костюме оленя, забытые артисты как-то выходят в мир и говорят: „О боже, какой у них голос, какой у них крутой голос“. Но поверьте мне, эти люди никогда не заработают зал», — сказала Слава, добавив, что обмануть человеческую душу фальшивыми песнями невозможно.

На этом певица не ограничилась. В пылу эмоций Слава раскритиковала также и самих звезд за недостойное поведение. В конечном итоге она назвала всех артистов мразями.

«Для меня вот сидит артистка и общается с официантом и говорит: „Слышь, принеси!“ или уборщице говорит: „Слышь, убери!“. Для меня это вот конченая мразь», — сказала знаменитость.

Резкое высказывание Славы прозвучало вскоре после того, как она сообщила, что возвращается к прежнему нетрезвому образу жизни. Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица борется со своими демонами и проигрывает.

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