Звезда сериала «Зимородок» Афра Сарачоглу задержана в турецком аэропорту

Актриса из сериала «Зимородок» Афра Сарачоглу задержана в турецком аэропорту

Известная турецкая актриса Афра Сарачоглу была взята под стражу в Стамбуле сразу после прилета из Франции. Об этом сообщил портал A Haber.

Задержание проводилось в рамках масштабного расследования, инициированного прокуратурой района Бакыркей и направленного на выявление лиц, причастных к употреблению и распространению наркотиков в медийной среде.

Ранее артистка публиковала пост в социальной сети, где подтверждала, что находится за границей. Она обещала немедленно явиться в следственные органы для дачи показаний, как только окажется на родине. В итоге правоохранители встретили ее прямо в воздушной гавани.

Спецоперация затронула не только Сарачоглу, но и целый ряд других публичных личностей Турции. По распоряжению прокуратуры Бакыркея, стамбульское управление жандармерии получило предписание на задержание 24 подозреваемых.На текущий момент силовикам удалось поймать 21 человека.

Расследование охватывает широкий спектр правонарушений. Помимо хранения и сбыта наркотиков, фигурантам вменяют шантаж, вовлечение в проституцию и нарушение неприкосновенности частной жизни.

В рамках этих же мероприятий под следствие попали такие известные актеры, как Арас Булут Ийнемли, а также рэпер Сефо. У задержанных проводятся обыски, изымаются биологические пробы для экспертиз и проводятся допросы для выяснения всех обстоятельств дела.

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