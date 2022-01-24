Прямо с косточками: кардиолог назвал продукт, помогающий бороться с тромбозом

Врач Ахмед Карабулут отметил, что предупреждать загустение крови с помощью определенных продуктов не стоит, если имеются индивидуальные противопоказания.

Интервенционный кардиолог Ахмет Карабулут считает, что самым эффективным продуктом для борьбы с густой кровью является виноград. Причем наилучшим из его сортов, по мнению врача, является красный. Употреблять его стоит с косточками, но в меру: одной грозди будет вполне достаточно.

Микроэлементы винограда способствуют разжижению крови, что снизит вероятность образования тромбов, уменьшит воспаление сосудов и снизит содержание холестерина в крови. Об этом специалист рассказал в беседе с изданием Türkiye.

Однако стоит быть осторожным и не прибегать к употреблению этой культуры, если вы имеете аллергию или прочие противопоказания к этим плодам, говорит кардиолог.

Также, по словам Ахмета Карабулута, помогают противостоять тромбозу такие продукты как гранатовый сок, хурма и жирная рыба.

Также важно понимать, что продукты питания не смогут стать достойной альтернативой планового лечения, составленного врачом. При первых симптомах заболеваний или недомоганий следует как можно скорее обратиться к медицинским специалистам. Еда станет лишь приятным дополнением на пути к выздоровлению.

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