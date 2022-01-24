Диетолог назвала самые неочевидные продукты с огромным содержанием сахара

Диетолог Светлана Зеленцова перечислила неочевидные продукты, перенасыщенные сахаром. В их число вошли: хлеб, промышленные соусы, полуфабрикаты, йогурты, творог, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соки, нектары, прохладительные и алкогольные напитки.

«Постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет второго типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака. В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит и на иммунитет», — рассказала врач.

Из-за большого количества сахара происходит процесс гликации. В результате чего молекулы сахара «налипают» на белковые, нарушая их структуру и работу. Например, может пострадать функция коллагена, что ускорит процесс старения кожи. Также избыток сахара в организме может отрицательно сказаться на состоянии печени.

«Повышенное потребление сахара — просто бич нашего времени. Последствия такого поведения для здоровья сложно переоценить. <…> И все они в рационе нежелательны», — подытожила врач в беседе с РИА Новости.

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