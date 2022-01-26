Эксклюзивное интервью Игоря Саруханова! Почему певец развелся в шестой раз? Что мешает ему наладить личную жизнь? С кем живут дети артиста? Чем сейчас зарабатывает легенда 90-х? И как он справился с алкогольной зависимостью? Обо всем — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В свою квартиру в Хамовниках Игорь Саруханов не любит пускать посторонних. Здесь он пишет музыку, отдыхает душой, встречается с друзьями и коллегами. Музыкант сделал исключение лишь для нашей съемочной группы!

Артист не скрывает: последние годы жил с семьей за городом, но сейчас обитает именно здесь. Ведь он снова развелся! Уже в шестой по счету раз!

«Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе», — рассказал Саруханов.

Жена переехала в Сочи и уже нашла себе нового мужа. Дети живут вместе с матерью, но регулярно видятся с отцом. Супруги расстались без драм и дележки имущества. У них просто остыли чувства, говорит Саруханов.

«Когда ты в приподнятом чувстве, ощущении любви и ты любим, ты любишь, другие стихи пишутся. Другое состояние, музыка другая», — признался звезда.

На своей шестой супруге Игорь Саруханов женился летом 2014-го. Татьяна Костычева на 19 лет младше музыканта, работала его администратором. Несколько лет они прожили вместе, затем расстались. Женщина успела завести новую любовь, родить дочь Любу и развестись. И только тогда Саруханов понял, кого потерял! Они снова сошлись, певец удочерил ребенка, а спустя год в их семье случилось пополнение! Артист впервые за свои 59 лет стал отцом!

«Она мягенькая, такая хорошенькая! Она очень умная, рассудительная», — рассказывал артист о своей дочери.

Певец оплачивает все расходы дочерей. Старшая Люба занимается бальными танцами, играет на фортепиано. Младшая вот-вот пойдет по ее стопам.

«Я сказал „Девочки, вы в любой момент на сцену ко мне. Вот, вы у меня будете хозяйками“ А там резидентов много, артистов в этом лейбле», — вспоминает артист.

Пока сердце музыканта свободно. Но его знакомые уверены: это ненадолго! Игорь Саруханов — известный ловелас! С первой женой — цирковой акробаткой Ольгой Татаренко он не прожил и двух лет. Второй супругой стала археолог Нина, которая практически не видела Игоря дома и через пять лет подала на развод.

«Когда ты в ЗАГС заходишь, ты обещаешь этой женщине вместе с ней состариться. И до конца вместе уйти, все такое. Не серьезные ребята. И я был несерьезный много раз. Но, к сожалению, только сейчас начинаю это понимать», — признался музыкант.

От своей третьей супруги — певицы Анжелы — Саруханов ушел сам. Музыкант вспоминал: жена нелестно отзывалась о его отце и препятствовала их общению. После развода певец погрузился в депрессию, стал все чаще выпивать. От зависимости его спасла дизайнер Лена Ленская. Она и стала его четвертой женой. Но спустя шесть лет ушла к Владимиру Преснякову.

«Важно доверие, уважение. Вот это же такая вещь серьезная, когда женщина любит мужчину и доверяет ему, и гордиться им — это круто», — считает Саруханов.

Пятую избранницу, актрису Екатерину Голубеву, музыкант отбил у Евгения Осина, но спустя шесть лет снова развелся! Музыкант уверен: он не может построить крепкую семью из-за творческой профессии.

«У меня поклонницы, понимаешь у меня. У меня было же раньше — в подъездах сидели девчонки. Поэтому моим девочкам было очень тяжело туда заходить. Потому что: „О пришла, смотри, идет! Идет домой! К нашему! К нашему! Смотри, мы тебе там пообрываем сейчас…“ Вот вот как можно жить спокойно?», — объяснил артист.

Игорь Саруханов не исключает, что однажды женится в седьмой раз! Ему всего 65 лет. Он востребованный музыкант с огромной армией поклонниц.

«Если говорить о конкретном браке, это все должно быть как в первый день», — уверен музыкант.

«Мужчина любящий и щедрый на эмоции, тем более музыкант. Ему всегда нужна муза, чтобы творить», — считает певица Леся Ярославская.

«Есть тип мужчин, который любит на законном основании», — объяснила актриса Марина Федункив.

Игорь Саруханов хотел бы еще сына, но понимает — возраст уже не тот.

«Я не знаю, потяну ли я вообще. Потому что надо все с ним заниматься: бегать, ходить, прыгать, все-все. Чтобы он, ну в общем, не терять статус папы», — считает артист.

Музыкант вплотную занялся своим здоровьем. Он перестал есть вредную пищу, сократил порции и отказался от алкоголя.

«Иногда я выхожу на улицу, просто иду по Фрунзенской туда и обратно — это где-то порядка семи километров. Я не говорю, что я спортсмен. Я — музыкант», — признался артист.

Сейчас Саруханов готовит к выпуску новый альбом, продолжает продюсировать свою легендарную группу «Круг», которую смог воссоединить около года назад. Певец обещает: поклонников ожидает большая концертная программа и, конечно, любимые всеми хиты.