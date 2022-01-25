Члены НАТО пригрозили России «карательными мерами»

Лидеры стран-членов НАТО согласились принять «беспрецедентный пакет санкций» против РФ в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет ТАСС.

«Союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий», — сообщили в ведомстве по итогам видеоконференции Соединенного Королевства с главами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

Члены Альянса согласились, что переговоры с Россией по Украине остается основным приоритетом для поиска выхода из сложившейся ситуации.

Днем ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон подготовил пакет экономических санкций против РФ на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Как сообщил до этого Борис Джонсон, Лондон должен «дать четко понять Кремлю», что «вторжение» в соседнюю страну станет для России «катастрофическим шагом» и «новой Чечней».

Как писал 5-tv.ru ранее, президент США Джо Байден пригрозил, что Россию ожидает «катастрофа» в случае предполагаемого вторжения на Украину.