Дмитрий Маликов показал на фото любовь всей своей жизни

В понедельник, 24 января, наследник певца Дмитрия Маликова отпраздновал свой четвертый день рождения. В связи с этим народный артист России опубликовал фотографии со своим сыном, которого зовут Марк. На кадрах счастливый отец держит на шее белокурого малыша.

«Ты — любовь всей моей жизни! С днем рождения, сын!» — подписал свою публикацию музыкант.

Instagram @dmitriy_malikov

Поклонники таланта Дмитрия Маликова тоже присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю вас! Будьте здоровы и счастливы!»,

«С днем рождения сыночка! Здоровья, счастья и любви»,

«Пусть растет счастливым и таким же талантливым как папа!» — высказались в комментариях под фото фанаты.

Известный российский певец уже почти 30 лет он находится в отношениях с Еленой Изаксон, более 20-ти из которых он прожил с ней в браке. У пары есть 21-летняя наследница Стефания. Также они вырастили дочь Елены от первого брака Ольгу. Сейчас ей 36 лет.

В 2018-м году у пары появился на свет долгожданный сын. Дмитрий Маликов никогда не скрывал, что его второй ребенок родился благодаря суррогатному материнству. Мальчика назвали Марком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2021 году Дмитрий Маликов потерял много друзей.