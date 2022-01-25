Дмитрий Маликов показал на фото любовь всей своей жизни

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 009

Накануне сыну народного артиста РФ исполнилось четыре года. Ради рождения малыша Маликов вместе со своей супругой воспользовались услугами суррогатной матери.

Дмитрий Маликов показал на фото любовь всей своей жизни

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

В понедельник, 24 января, наследник певца Дмитрия Маликова отпраздновал свой четвертый день рождения. В связи с этим народный артист России опубликовал фотографии со своим сыном, которого зовут Марк. На кадрах счастливый отец держит на шее белокурого малыша.

«Ты — любовь всей моей жизни! С днем рождения, сын!» — подписал свою публикацию музыкант.

Instagram @dmitriy_malikov

Поклонники таланта Дмитрия Маликова тоже присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю вас! Будьте здоровы и счастливы!»,

«С днем рождения сыночка! Здоровья, счастья и любви»,

«Пусть растет счастливым и таким же талантливым как папа!» — высказались в комментариях под фото фанаты.

Известный российский певец уже почти 30 лет он находится в отношениях с Еленой Изаксон, более 20-ти из которых он прожил с ней в браке. У пары есть 21-летняя наследница Стефания. Также они вырастили дочь Елены от первого брака Ольгу. Сейчас ей 36 лет.

В 2018-м году у пары появился на свет долгожданный сын. Дмитрий Маликов никогда не скрывал, что его второй ребенок родился благодаря суррогатному материнству. Мальчика назвали Марком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2021 году Дмитрий Маликов потерял много друзей.

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