Постаревший Маликов признался, что в ушедшем году потерял много друзей

Певец пожаловался поклонникам на стремительно летящее время и посоветовал меньше лениться.

Дмитрий Маликов посетовал на стремительно уходящее время и потерю многих друзей в минувшем году. Эмоциями 51-летний певец и композитор поделился с подписчиками в Instagram.

«Год был сложный противоречивый, стремительный. Много друзей растворились, много людей потерялись, реже стали общаться. Время летит быстрее, поэтому надо меньше лениться, больше успеть, креативить больше. Чувствую, что есть потенциал, рано сдаваться и греметь своими старыми медалями. В общем, дышим полной грудью и актуализируем повестку, как сейчас модно говорить», — написал Маликов.

Instagram @dmitriy_malikov

Накануне исполнитель опубликовал фото с другим популярным певцом Валерием Сюткиным. Поклонники были шокированы тем, насколько опухшим и постаревшим выглядит на нем Маликов. И хоть певец пояснил, что фото было сделано с утра, ему все равно посоветовали следить за здоровьем и не злоупотреблять алкоголем.

Instagram @dmitriy_malikov

«Чтобы не быть опухшими, попрыгайте 100 раз утром и запустите работу лимфы, все отеки уйдут»;

«Или масочку сделать»;

«Надо делать фотки до первого бокала»;

«Как с бодунища»;

«Уже начали отмечать?» — острят поклонники в комментариях.

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