Как на праздник! Как обустроить рабочее место для повышения продуктивности

Почему в помещении для работы неуместны тканевые шторы и красивые люстры, объяснила дизайнер интерьеров Зульфия Даева.

Правильный дизайн офиса способен повысить продуктивность сотрудников на 30%, отмечает дизайнер интерьеров Зульфия Даева. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru она рассказала, как грамотно обустроить рабочее пространство и избежать распространенных ошибок.

Так, в первую очередь, рабочее место сотрудника должно быть удобным и не создавать дискомфорта. Немаловажную роль в этом играет освещение — от его недостатка или переизбытка у человека устают глаза.

«При недостаточном освещении попробуйте использовать настольную лампу. Если же свет из окна падает в глаза или на монитор, попробуйте поменять положение вашего стола относительно окна. Либо используйте жалюзи», — рекомендует эксперт.

Во время работы на столе сотрудника должна быть бутылка с водой, которую он сможет пить в необходимом количестве. Эксперт отмечает, что недостаток воды негативно сказывается на работе мозга, а ее регулярное употребление, наоборот, активизирует и делает более продуктивной мозговую деятельность.

«Не забывайте делать небольшие перерывы в работе — хотя бы на десять минут. В это время возьмите любимую книгу и прочитайте небольшой отрывок. Известно, что чтение активизирует креативность и помогает снять стресс», — поясняет Даева.

Также она посоветовала разместить в пределах видимости работника часы. Так ему будет легче контролировать ход времени, и он будет понимать, сколько у него остается на выполнение рабочей задачи.

«Наличие комнатных живых растений тоже положительно сказывается на повышении продуктивности. Может быть, у вас на столе появится небольшой бонсай или это будет, наоборот, красивое мощное растение в напольном кашпо. Окружите себя зелеными растениями и увидите, что ваша продуктивность повысится», — говорит эксперт.

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При обустройстве офиса нельзя забывать о базовых потребностях работников, продолжает Даева. Она подчеркивает, что отсутствие вентиляции, кондиционирования, отопления, хороших и чистых санузлов сделает сотрудника максимально непродуктивным. Поэтому всем этим необходимо оборудовать офис в первую очередь.

Одна из распространенных ошибок при обустройстве офиса — отсутствие тихих мест, добавляет Даева. Однако даже если рабочее пространство создано по принципу «опенспейс» (офис открытого типа с минимумом перегородок и стен — Прим. ред.) и там постоянно людно, такие места необходимы, говорит эксперт.

«Есть люди, которым нужно иногда уединиться хотя бы на пять-десять минут, отойти от всех, расслабиться. Может, это будет небольшая комната с креслом и библиотекой, с возможностью выпить воды или кофе. Это очень важно, многие крупные корпорации уже давно к этому пришли и отмечают у себя повышение производительности труда», — подчеркивает Даева.

В декорировании офисного помещения она советует избегать обилия мелких деталей и картин с сюжетом, так как они приковывают внимание и отвлекают от работы.

Также Даева советует не использовать в оформлении офиса элементы дизайна и интерьера, отсылающие к домашней обстановке, например, портьеры и тканевые шторы, красивые люстры. Они располагают к комфорту и уюту и разрушают рабочую атмосферу, поясняет Даева.

«Что касается цветового оформления, то нельзя использовать в офисе интерьера теплые, приятные, комфортные цвета, потому что они не располагают к продуктивной работе. С другой стороны, излишне холодные оттенки могут вызывать чувство стресса и тоже неблагоприятно повлиять на производительность ваших работников», — заключает эксперт.

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