Нападение в поезде в КБР: что известно о состоянии раненых сотрудников ФСИН

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 31 0

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Нападение заключенного в поезде в КБР — сколько пострадали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сотрудники ФСИН получили ранения при нападении заключенного в поезде в КБР

Огнестрельные ранения в область шеи и груди получили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний во время ЧП в поезде с заключенными, следовавшем из Владикавказа в Адлер. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Состояние одного из сотрудников оценивается как тяжелое – он находится в реанимации. У второго раненого диагностировали пневмоторакс и шок третьей степени. Другого пострадавшего с непроникающими ранениями доставили в областную больницу.

Кроме того, в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили о возбуждении уголовного дела. В надзорном органе уточнили, что на месте происшествия работают криминалисты и следователи – они устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о нападении заключенного на сотрудников ФСИН в поезде с заключенными. Когда осужденного выводили в туалет, оно отобрал у сопровождавшего конвоира оружие и застрелил его. Позже он ранил прибежавших на помощь троих представителей ведомства. Нападавший уничтожен, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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