Небольшой метраж — проблема для многих хозяев, ведь столько всего необходимо уместить и при этом не захламить квартиру! Советами грамотного обустройства малогабаритной квартиры и примерами из портфолио поделилась дизайнер интерьеров Наталия Шелковская. Наталия ведет канал на YouTube, где рассказывает, как самостоятельно создать квартиру или дом мечты.

Зонирование квартиры с помощью навесных модулей

Такой метод поможет сократить заставленное пространство и разделить комнату на место для работы и спальню. Зонировать помещение можно не только с помощью стеллажей, но и навесных модулей. Конструкции, которые опираются на что-либо, в случае необходимости можно переместить.

Наталия Шелковская

Дизайнер интерьеров, автор курсов по дизайну и ремонту — В идеальном мире дизайнеров интерьера все полки и навесное хранение всегда продумывается заранее и планируется с учетом эргономики и траекторий перемещения, чтобы никто из домочадцев потом не смог снести ее плечом, выбегая на работу, или головой, вставая из-за стола. Стихийно появляющиеся в интерьере полки и навесные конструкции могут нести такого рода неудобства, потому что люди обычно их размещают для дополнительного хранения или просто потому что «эту стеночку надо как-то обыграть».

Наталия объясняет, что некоторые навесные конструкции требуют подготовки на этапе черновых работ. Рыхлые и хлипкие стены могут не справиться с тяжестью модулей. Не забудьте подумать и о стилистике интерьера — открытое хранение подойдет не для всех дизайнов. Размещенные предметы на открытых полках становятся частью интерьера, нужно внимательно относиться к тому, что выставляется на такую «витрину».

Пример обустройства гостиной с использованием навесных полок. Фото: shelnat.com

Обустройство маленькой кухни

Существует правило рабочего треугольника — важно освободить для передвижения дорогу от холодильника до плиты и раковины. Именно эти три места на кухне мы посещаем чаще всего, и от них, по сути, обустраивается кухня. Но не стройте на этом правиле весь интерьер. Наталия объясняет, что теорию треугольника кухни разработали почти век назад, когда еще не было мультиварок, микроволновок и неотделимых от кухни варочных поверхностей.

Наталия Шелковская

Дизайнер интерьеров, автор курсов по дизайну и ремонту — Очень многие, начитавшись таких статей, продолжают планировать кухню с учетом, что у них будет стоять только мойка, плита и холодильник. На самом деле процесс приготовления еды у каждой хозяйки уникален. Для кого-то важнее будет иметь под рукой гриль и тостер, кто-то предпочтет отдать место большой раковине, на которую можно положить специальный дуршлаг и доску для резки, а для кого-то самым главным приоритетом будет большая рабочая зона, чтобы раскатывать тесто для пельмешек на всю семью.

Планировать кухню необходимо с учетом собственных привычек и предпочтений — если хозяйка высокая, то стандартная высота столешницы в 85 сантиметров может стать причиной болей в спине и шее. Для быстрого приготовления любимых блюд и напитков стоит установить устройства в доступности на уровне глаз. То же правило касается прихваток, половника, щипцов и набора ножей.

Минимализм в интерьере кухни помогает избавиться от захламления рабочей зоны. Фото: shelnat.com

Система хранения вещей

Отличный совет для тех, к кому постоянно наведываются гости. Лишние подушки и одеяла можно спрятать в отсек дивана или кровати. Кроме того, в некоторых предметах мебели дизайнеры встраивают выдвижные ящики для хранения.

Наталия Шелковская

Дизайнер интерьеров, автор курсов по дизайну и ремонту — Системы хранения внутри мебели могут иногда стоить дороже самих мебельных корпусов. Доводчики, ограничители, поворотные механизмы, выдвижные корзины и сетки… Зачастую это именно то, на чем можно экономить, если бюджет ремонта очень ограничен. Самым бюджетным вариантом для хранения будет размещение обычных полок внутри шкафов.

В случае кухни стоит добавить несколько выдвижных ящиков, а в случае гардеробной — поставить один длинный рейлинг, на который можно будет навешивать одежду. Элементы гардероба лучше хранить именно на плечиках, поскольку так она не мнется, занимает меньше места. За исключением нескольких вещей, которые нельзя повесить на плечики, потому что они тянутся или спадают с вешалки.

Еще одна альтернатива — использовать большие коробки или контейнеры вместо прикроватных столиков. Вы можете выбрать понравившийся вам контейнер, сложить внутрь все, что захотите, а сверху поставить поднос.

Пример использования выдвижных ящиков для хранения в кухонном интерьере. Фото: shelnat.com

Выбор и расположение мебели

Здесь существует две категории мебели: встроенная и просто объемная. Эксперты уверены, благодаря нечетким границам встроенный в стену шкаф выглядит так, будто является частью стены, а не громоздкой постройкой. В нижней части шкафа лучше разместить предметы ежедневного использования, а вот в верхней — сезонную одежду, обувь, запасное постельное белье, сумки и объемные чемоданы.

Наталия Шелковская

Дизайнер интерьеров, автор курсов по дизайну и ремонту — Мебель на заказ, под потолок и по ширине стен — любимый инструмент в руках дизайнера, который помогает добиться максимальной продуманности от интерьера. Если довести мебель до потолка, то отпадает необходимость вытирать там пылесборник. К тому же, вертикальные линии, образующиеся от мебели, вытянутой до потолка, визуально увеличивают высоту помещения.

Заполните пространство шкафами и ящиками или оставьте их открытыми и используйте как полки. Тогда все необходимые вам предметы будут всегда на виду.

Светлые тона и яркие акценты помогут отвлечь внимание от небольшого метража. Фото: shelnat.com

Увеличение места в маленькой квартире

Почему зеркала вешают напротив окон? Все просто: поверхность отражает уличный свет, внешне пространство кажется больше, а в комнате появляется дополнительный источник освещения. Но этим методом можно пользоваться только смелым людям — согласно одному из правил фэн-шуй, зеркала напротив окон должны отражать только красивый вид. Если ваши окна выходят на соседнюю «панельку», то в жизнь может прийти серость и уныние.

Наталия Шелковская

Дизайнер интерьеров, автор курсов по дизайну и ремонту — Глянцевые поверхности помогают не только создать праздничное и гламурное настроение в интерьере, но и увеличить его. Блеск поверхности создает ощущение прохлады и стерильности. Глянцевые фасады мебели действительно легче мыть, на них не налипает грязь, а белые глянцевые кухни считаются самыми практичными. На белых глянцевых фасадах действительно не остается ни грязи, ни отпечатков пальцев.

Дизайнер считает, что с прозрачными предметами в интерьере надо быть осторожнее, так как они просвечивают все, что содержится за ними. Прозрачные столики или стулья помогают создать ощущение невесомости, оставляя ощущение воздуха. Но при этом вы вряд ли сможете хранить на них много вещей.

Пример использования зеркал и стекол в интерьере. Фото: shelnat.com

Милые мелочи в виде ваз-бутылок, букетов из листьев и полевых цветов, книг и живых растений помогут создать уют. Но эксперты советуют не выбирать больше трех категорий — иначе интерьер кажется перегруженным.