Зри в анализ: доктор наук назвал неявный признак рака крови

|
Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала 1 098

Доктор наук Токарев назвал неявный признак рака крови

Зри в анализ: доктор наук назвал неявный признак рака крови

Фото: Depositphotos / motortion

Этот высокий показатель анализа крови является своеобразным онкомаркером.

Доктор медицинских наук Сергей Токарев указал на не очевидный признак, свидетельствующий о вероятном злокачественном новообразовании крови. По словам профилактолога Уральского федерального округа, своеобразным онкомаркером является завышенный показатель уровня СОЭ в крови. Обратить внимание на значение скорости оседания эритроцитов необходимо в случае невыраженного процесса воспаления.

«Если человек, к примеру, не болеет ОРВИ или бактериальной инфекцией, лимфоузлы не увеличены, горло не красное, насморка нет, ничего не болит, а уровень СОЭ резко повышен, значит, надо искать скрытую причину. Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний», — сообщил Токарев в интервью URA.RU.

Специалист отметил, что при некоторых заболеваниях крови значение способно превышать 50-70 единиц. При этом нормативные показатели СОЭ у представителей слабого и сильного пола разнятся.

«Считается, что уровень СОЭ у женщин в норме несколько выше — до 15 мм/час. У мужчин нормальный показатель до 10 мм/час. Также уровень СОЭ может увеличиваться с возрастом, обычно он несколько выше для граждан старше 60 лет», — добавил Токарев.

Онколог Искандер Абдуллин согласен с коллегой и считает, что выходящие за рамки нормы данные СОЭ — повод отправить пациента на дообследование.

«Высокий уровень СОЭ может быть одним из критериев какого-то онкологического процесса, но сейчас уже на это мало ориентируются, так как есть другие способы идентификации. Есть специфические маркеры, очень развиты методы визуализации. Все зависит от того, на какую онкологию возникли подозрения», — резюмировал доктор.

Как ранее писал 5-tv.ru, онколог назвал утренний симптом опасного заболевания.

-8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.64
1.28 88.93
1.34
Собирайте долги! Китайский совет дня на среду, 26 января

Последние новости

11:19
Сергей Лазарев заинтриговал фанатов пикантными кадрами: «Голый я под водопадом или нет?»
11:08
Нечаянно нагрянет: кому грозит послеродовая депрессия и как ее избежать
11:00
Благодаря ФОТ 3.0 удалось сохранить около 650 тысяч рабочих мест в ноябре
10:44
Режиссер Войтинский об Александре Петрове: «Он — катастрофа!»
10:30
Украина обиделась на президента Хорватии Милановича за слова о членстве в НАТО
10:24
Настоящие тираны: ТОП-4 знаков зодиака, представители которых любят унижать людей

Сейчас читают

Собирайте долги! Китайский совет дня на среду, 26 января
В каждом холодильнике: какие привычные продукты спасают от тромбоза
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год