Зри в анализ: доктор наук назвал неявный признак рака крови

Этот высокий показатель анализа крови является своеобразным онкомаркером.

Доктор медицинских наук Сергей Токарев указал на не очевидный признак, свидетельствующий о вероятном злокачественном новообразовании крови. По словам профилактолога Уральского федерального округа, своеобразным онкомаркером является завышенный показатель уровня СОЭ в крови. Обратить внимание на значение скорости оседания эритроцитов необходимо в случае невыраженного процесса воспаления.

«Если человек, к примеру, не болеет ОРВИ или бактериальной инфекцией, лимфоузлы не увеличены, горло не красное, насморка нет, ничего не болит, а уровень СОЭ резко повышен, значит, надо искать скрытую причину. Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний», — сообщил Токарев в интервью URA.RU.

Специалист отметил, что при некоторых заболеваниях крови значение способно превышать 50-70 единиц. При этом нормативные показатели СОЭ у представителей слабого и сильного пола разнятся.

«Считается, что уровень СОЭ у женщин в норме несколько выше — до 15 мм/час. У мужчин нормальный показатель до 10 мм/час. Также уровень СОЭ может увеличиваться с возрастом, обычно он несколько выше для граждан старше 60 лет», — добавил Токарев.

Онколог Искандер Абдуллин согласен с коллегой и считает, что выходящие за рамки нормы данные СОЭ — повод отправить пациента на дообследование.

«Высокий уровень СОЭ может быть одним из критериев какого-то онкологического процесса, но сейчас уже на это мало ориентируются, так как есть другие способы идентификации. Есть специфические маркеры, очень развиты методы визуализации. Все зависит от того, на какую онкологию возникли подозрения», — резюмировал доктор.

Как ранее писал 5-tv.ru, онколог назвал утренний симптом опасного заболевания.