Не долетел? Фанаты Волочковой обеспокоены пропажей ее возлюбленного Сережи

Поклонники звезды балета подозревают неладное. После отдыха на Мальдивах банщик Сергей, у которого разоблачили темное прошлое, больше не появлялся в публикациях танцовщицы. Неужели расстались?

Страсти вокруг пары Анастасии Волочковой и банщика Сергея после выхода передачи «Пусть говорят» не утихают. Несмотря на то, что балерина не поверила информации о судимости ее возлюбленного и грозящем ему сроке, Сергей почему-то пропал из блога артистки.

На это обратили внимание поклонники Волочковой, засыпав ее вопросами о том, куда же подевался ее прекрасный банщик. Некоторые даже начали высказывать теории касательно того, как дальше будет развиваться эта история и кем якобы на самом деле мог быть Сергей.

«Ей самой не противно? А ему? Как себя можно так не уважать, чтобы покупать мужика на время отдыха? К нему еще больше вопросов. Вообще не мужское поведение. За счет женщины ехать куда-то»;

«Посмотрела эфир на Первом канале. Думаю, не видать Насте замужества»;

«И я согласна. Но Настя что-то заднюю показала. Жалко парня, использовали»;

«История будет такая: скоро на этой же передаче мы будем смотреть, как некрасиво он с ней поступил».

Instagram @volochkova_art

Количество слухов вокруг романа балерины множится с невероятной скоростью. Кто-то считает, что Анастасия «купила» Сергея на время новогоднего отпуска и для празднования дня рождения, некоторые полагают, что вся история — большая PR-акция имени Волочковой. Для других же Сергей и вовсе оказался «альфонсом».

Масла в огонь этих подозрений подлила информация о том, сколько Волочкова потратила на отпуск со своим новым бойфрендом — два миллиона рублей.

«Билеты нереально дорогие! Я прославила эти Мальдивы, можно сказать, а теперь я не могу туда попасть, потому что и цены выросли. Это дорогой элитный отдых!» — пояснила звезда.

Однако среди поклонников балерины есть и те, кому пара действительно нравится. Они желают Волочковой никого не слушать.

«Мое мнение такое: вы — мировая, и не слушайте негатив и завистников»;

«Живите как считаете нужным. Не оглядывайтесь на чужое мнение, следуйте своему сердцу и главное — интуиции. Много людей и много мнений. А жизнь одна. И она слишком короткая. А быть счастливой очень хочется»;

«Все правильно! Живите и радуйтесь! Вы очень милые вместе».

Анастасия Волочкова вместе с новым возлюбленным попала в сводки новостей после скандала на борту рейса, летевшего с Мальдив в Москву. По словам стюарда, балерина отказывалась надевать на лицо маску после неоднократных предупреждений. В результате Анастасию и Сергея в аэропорту встретила полиция. В отношении Волочковой был составлен административный акт.

Сложившуюся ситуацию обсудили в эфире Первого канала. Там сын Никаса Сафронова Дмитрий заявил, что провел расследование с помощью детективов. Согласно полученным данным, мужчина ее мечты — мошенник и преступник. Якобы у Сергея была судимость за кражу, и ему грозит еще один срок за организацию теракта.

Звезда встретила такие новости со скепсисом, отметив, что при наличии подобных проблем с законом ее мужчину не выпустили бы за границу. Да и сам Сергей не выглядел как человек в бегах — не прятался, открыто демонстрируя всем свое лицо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова собралась замуж за банщика после трех недель знакомства.