Анастасия Волочкова собралась замуж за банщика после трех недель знакомства

Анастасия Волочкова, судя по всему, вполне готова пойти под венец с новым возлюбленным — управляющим баней в Подмосковье Сергеем Кузнецовым. Судьбоносная встреча произошла незадолго до Нового года на съемках передачи «Давай поженимся!». Невеста Сергея не выбрала, зато балерина увидела в нем нечто привлекательное, и вскоре уже стала звать любимым. Кузнецов не сопротивлялся.

Пара встречается чуть больше трех недель, две из которых они провели на Мальдивах. Поездка обошлась танцовщице недешево — почти в два миллиона рублей. Путешествию за счет избранницы Кузнецов тоже не сопротивлялся. Так недолго и мужем бывшей примы Большого стать — очень уж покладистый характер у мужчины!

По пути в Россию произошел скандальный инцидент. Выпившая Волочкова поссорилась с бортпроводником, который призывал ее соблюдать правила полета. На днях на всех экранах страны знаменитости обсуждали авиадебош. В одном из ток-шоу телеведущий Дмитрий Борисов, представляя Сергея Кузнецова, назвал его без пяти минут мужем балерины. Банщик, как вы понимаете, был не против.

«Представляете, если бы у меня роды приняли в самолете? Это была бы сенсация на весь мир. Сейчас с Сережей поженимся — и все у нас будет», — еще больше разожгла интригу Волочкова.

В контексте происшествия в самолете сын художника Никаса Сафронова Дмитрий неожиданно сообщил: у Кузнецова темное прошлое, и он не тот, кем хочет показаться знаменитой танцовщице. Сафронов настаивал, что имеет доказательства проблем мужчины с законом — тот якобы имеет судимость за кражу и находится в розыске за теракт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова оправдала своего избранника.