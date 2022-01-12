Павла Мамаева с невестой задержали на таможне в аэропорту

Новогодний отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах для футболиста Павла Мамаева и его нынешней возлюбленной Надежды Санько закончился неприятным инцидентом. На своей странице в Instagram YouTube-блогер сообщила о том, что по прилету в Россию их задержали на таможне в аэропорту.

«Таможня дает (нет) добро», — подписала фото Санько.

Instagram @nadihope

О причинах задержания она не сообщила, а позже и вовсе удалила фотографию. Но вероятно, трудности у возлюбленных связаны с подарком Павла Мамаева своей возлюбленной. В знак любви он презентовал Надежде помолвочное кольцо, которое оценивается примерно в 12 миллионов рублей. При пересечении границы дорогие предметы подлежат декларированию. Судя по всему, пара этого не сделала. Из-за чего и возникли вопросы.

Если вина влюбленных все же доказана, их могут обязать выплатить денежный штраф или же их может ждать другое административное наказание.

Павел Мамаев в 2021 году спустя восемь лет брака развелся со своей женой Аланой. Но долго один он не горевал. По слухам, совсем скоро футболист женится на бывшей подруге своей экс-супруги — Надежде Санько, которая, вероятно уже находится на шестом месяце беременности. Однако пара пока это не подтвердила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что думает экс-жена Павла Мамаева о его огромных тратах на свою возлюбленную.