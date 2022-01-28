Опубликовано видео с места, где нашли тело утонувшей в Крещение женщины в Ленобласти

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 2 366

Поиски пропавшей велись почти десять дней.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места, где предположительно нашли тело 41-летней жительницы Ленобласти, которая утонула во время крещенских купаний в Гатчине.

5-tv.ru

Тело 41-летней женщины искали почти десять дней. Спасателям удалось его обнаружить в километре от проруби, в которую она прыгнула.

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