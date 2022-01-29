Школьница упала с высоты 22-го этажа и выжила

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 045

Девочка пыталась перелезть через балкон высотки в Москве. Для подстраховки ее придерживала подруга. Однако той не хватило сил, и восьмиклассница сорвалась вниз.

Школьница упала с высоты 22-го этажа и выжила

Фото: Depositphotos / Photocreo

Школьница упала с высоты 22 этажа в Москве и выжила. По информации 5-tv.ru, восьмиклассница пыталась перелезть через балкон.

Инцидент произошел 29 января. Во время рискованного маневра девочку придерживала одноклассница. Однако ей не хватило сил, и подросток сорвалась, полетев вниз с одного из последних этажей высотки.

Известно, что на прошлой неделе упавшая восьмиклассница выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство. После падения ее забрала психбригада, сейчас с ней работают психологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве мальчик выжил после падения из окна детского сада. Ребенок упал с высоты третьего этажа и приземлился в сугроб. Пятилетний малыш был в частном детском садике, в котором в тот день находилось всего шестеро детей, однако воспитатели не смогли уследить за доверенным им ребенком. Мальчик был госпитализирован. В ходе расследования появилось предположение, что ребенка могли сбросить. Об этом, по словам одной из жительниц дома, сообщил ребенок сразу после падения.

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