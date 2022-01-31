Овдовевшая год назад Купченко слышит голос мертвого сына

Младший наследник актрисы Сергей Лановой скончался в 2013 году от остановки сердца.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко до сих пор не смирилась со смертью младшего сына Сергея, которого не стало восемь лет назад. Об этом рассказала невестка актрисы Ольга Коротина-Гессе.

«Ирина Петровна говорила, что время от времени отчетливо слышит голос сына. Она и сейчас не расстается с портретом Сережи, молится за него», — цитирует невестку Купченко NEWS.ru.

Младший сын актрисы и народного артиста СССР Василия Ланового сотрудник Министерства финансов РФ Сергей Лановой умер в 2013 году от сердечного приступа. А ровно год назад Купченко овдовела: 28 января в возрасте 87 лет от коронавируса скончался ее супруг Василий Лановой.

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Ранее сама актриса рассказала, как ей удается «держаться на плаву» и не соскальзывать в яму бесконечного траура. По словам Купченко, она старается быть максимально деятельной, чтобы иметь возможность отвлечься от горя на насущные заботы и рабочие дела.

Так, в прошлом году артистка побывала в Туле на фестивале военного кино, в рамках которого состоялось открытие звезды Ланового на местной Аллее славы. Кроме того, Купченко приняла участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» с портретом почившего супруга, считавшего делом всей жизни защиту памяти подвига страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Купченко обиделась на телеведущего Бориса Корчевникова из-за выпуска его программы, посвященного смерти ее сына Сергея Ланового. После выхода скандальной передачи актриса отказывается от интервью с Корчевниковым.